Sagax säljer portfölj till Cibus för 715 miljoner

Transaktioner Sagax har avtalat om försäljning av 72 livsmedelsfastigheter i Finland till Cibus Nordic.

Köpeskillingen uppgår till motsvarande 715 miljoner kronor varav Sagax erhåller dellikvid i form av två miljoner nyemitterade aktier i Cibus. Försäljningspriset är i linje med fastigheternas redovisade värde per 31 mars 2021. Sagax ägde inga aktier i Cibus före transaktionen.



Den avyttrade portföljen omfattar sammanlagt 41 600 kvadratmeter uthyrningsbar area. Fastigheterna är fullt uthyrda och den återstående löptiden på hyresavtalen uppgår till cirka fem år. Hyresintäkterna uppgår till motsvarande 44 miljoner kronor på årsbasis. Försäljningen sker i bolagsform och frånträde beräknas ske under fjärde kvartalet 2021.

– Merparten av de fastigheter som nu avyttras ingick i den opportunistiska investering om 186 livsmedelsfastigheter som Sagax genomförde 2016 och som i och med försäljningen avvecklas. Sagax har under innehavstiden renodlat beståndet och förlängt hyresavtalen. Långsiktigt bedömer vi dock att fastigheterna passar Cibus bättre. Vi ersätter därför ett direkt fastighetsinnehav med ett indirekt sådant i ett specialiserat bolag vilket vi bedömer skapar förutsättningar för en högre långsiktig riskjusterad avkastning, säger David Mindus, vd för Sagax.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

