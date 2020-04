Sagax vd David Mindus. Bild: Sagax

Sagax håller inne halva utdelningen

Bolag Med anledning av coronapandemin justerar Sagax sitt utdelningsförslag – 0,65 kronor per stamaktie istället för 1,30. Resten kan komma att delas ut efter en eventuell extrastämma i höst.

Utdelningsförslaget om 2,00 kr per stamaktie av serie D och per preferensaktie kvarstår oförändrat.



Samtidigt skriver Sagax att påverkan på bolaget hittills har varit begränsad.



Sagax skickar även ut en uppdatering för verksamheten just nu:

Den 31 mars 2020 bestod Sagax fastighetsinnehav av 653 fastigheter omfattande 3 297 000 kvadratmeter uthyrningsbar area. Fastighetsportföljen är koncentrerad till industri- och lagerfastigheter.

Sagax exponering mot särskilt utsatta sektorer såsom hotell, restaurang och besöksnäring är låg.

Sagax likvida medel och tillgängliga kreditfaciliteter uppgick den 31 mars 2020 till 4 538 miljoner kronor varav 1 740 miljoner kronor i likvida medel. Sagax kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 795 miljoner kronor under 2019. Sagax har ingen bank- eller obligationsfinansiering med förfall under 2020. Avtalade men ännu ej tillträdda förvärv uppgick den 31 mars 2020 till 205 miljoner kronor. Pågående investeringar i befintligt bestånd beräknas uppgå till 427 miljoner kronor under 2020.

Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick den 31 mars 2020 till 95,3 %. Hyresintäkterna fördelades på 1 765 hyresavtal. 79 % av intäkterna var hänförliga till 1 754 hyresavtal, envar med ett hyresvärde understigande 1 % av bolagets hyresintäkter. Sagax genomsnittliga hyresförluster understeg 0,1 % av hyresintäkterna under den senaste tioårsperioden. Den negativa makroekonomiska utvecklingens påverkan på Sagax hyresgäster är dock oundviklig. Sagax har under de senaste veckorna bistått enskilda hyresgäster och medgivit justering av betalningsperiodicitet från kvartals- till månadsbetalning avseende 11 procent av hyresintäkterna för det andra kvartalet 2020.Sagax målsättning är att åstadkomma konstruktiva lösningar som tillvaratar såväl hyresgästernas som Sagax aktieägares långsiktiga intressen.

Efter i genomsnitt 6 affärsdagar från senaste förfallodatum hade Sagax erhållit sammanlagt 95 % av de förfallna hyresintäkterna i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Spanien.

13 % av Sagax hyresintäkter är hänförliga till bolagets verksamhet i Frankrike. Efter 6 affärsdagar från förfallodatum hade 67 % av den franska fastighetsportföljens hyror erhållits (71 % vid samma tidpunkt föregående kvartal). Frankrike har infört temporär lagstiftning som påverkar förutsättningarna för Sagax att erhålla hyresinbetalningar i tid. Lagstiftningen påverkar dock inte Sagax rätt till avtalsenlig hyra. Den temporära lagstiftningen upphör en månad efter att den pågående karantänen i Frankrike avslutats.

Sagax följer samhällsutvecklingen löpande och värnar sina medarbetares hälsa och säkerhet och har vidtagit nödvändiga åtgärder för att minska smittspridning i samhället. Sagax medarbetare arbetar främst hemifrån och har full tillgång till erforderliga datasystem för att upprätthålla verksamheten.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

