Så blir Coops stora varuterminal i Eskilstuna

Bygg/Arkitektur Coops anläggning är en automatiserad varuterminal och en av Sveriges största varuterminaler för livsmedel. Arkitekterna Krook & Tjäder har tillsammans med flera aktörer varit delaktiga i utformandet av byggnaden på 109 000 kvadratmeter. Terminalen byggs i Eskilstuna logistikpark och beräknas vara i full drift under andra halvåret av 2024.

Projektet har genomsyrats av innovation och digitalisering med ambitionen att allt fler transporter kommer att gå på tåg.



– Vi vill tacka TAB Byggproduktion för förtroendet, säger Helena Ström, byggnadsingenjör på Arkitekterna Krook & Tjäder. Vi är mycket glada över att arbeta vidare med Coop som kund. Tomten för varuterminalen är på 276 000 kvadratmeter, vilket motsvarar 51 fotbollsplaner, där byggnaden har en grundyta på 77 000 kvadratmeter och en totalyta på 109 000 kvadratmeter. Med andra ord ett stort och spännande uppdrag med flera innovativa lösningar. Terminalen kommer bland annat att ha tågspår in på tomten, vilket möjliggör att Coop kan utöka andelen transporter på tåg.



Den nya varuterminalen kommer att utgöra arbetsplats för cirka 400 medarbetare och ytterligare cirka 100 säsongsanställda. Byggtiden är cirka två år och färdigt under hösten 2022 och verksamheten beräknas vara i full drift under andra halvåret av 2024.



Fakta

# Terminalen kommer att förse Coops över 800 butiker med varor.

# Redan idag körs cirka 35 procent av Coops transporter på tåg, vilket är högst andel av alla livsmedelsföretag.

# Cirka 400 arbetstillfällen vid full drift, samt ytterligare 100 säsongsarbetare.

# Tomten för terminalen är 276 000 kvm stor, vilket motsvarar 51 fotbollsplaner.

# Terminalbyggnaden kommer att ha en grundyta på 77 000 kvm (14 fotbollsplaner), och en totalyta på 109.000 kvm (inklusive andra våningsplan).

# Byggnaden kommer att tre olika höjder; 15, 26 och 36 meter hög (jämförelse: takhöjden på Friends arena är 33 meter).

# På tomten kommer Coop att bygga två egna tågspår på 1 km, där Coops 600 meter långa tåg med varor kan lasta och lossa flera gånger per dag.

