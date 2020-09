Riksbyggen hyr ut lokaler i sitt nya Brf-projekt i Kungälv. Bild: Riksbyggen

Riksbyggen hyr ut lokaler i Kungälvs-Brf

Uthyrning Två lokalhyresgäster är nu klara till Riksbyggens Brf Murgrönan i Kongahälla, Tonys restaurang och klädbutiken Goopy by Spot. Brf Murgrönan i Kongahälla är Riksbyggens tredje bostadsrättsförening i Kungälvs nya stadsdel.

– Det är väldigt roligt att omåttligt populära Tonys etablerar sig i Kungälv och att Kungälvs favoritklädbutik Goopy by Spot väljer att flytta sin verksamhet till våra lokaler i Kongahälla. Lokalerna har ett fantastiskt västerläge med möjlighet för uteserveringar och modevisningar på nya torget och närheten till nytt resecentra, nytt köpcenter och Kungälvs nya gågata Torpe gränd, säger Rasmus Edlund på Riksbyggen.



Lokalerna i Brf Murgrönan ligger vid det nya torget Marknadsplatsen utanför entrén till nya Kongahälla Center, som slog upp portarna i mars 2019. Nu kompletteras utbudet i köpcentret med restaurangen Tonys och klädbutiken Goopy by Spot. Lägenheterna och lokalerna i Brf Murgrönan färdigställs under våren 2021.



– Både lägenheter och lokaler är en del i Riksbyggens långsiktig satsning på att utveckla Kungälv och bidra till kommunens tillväxt, säger Ramus Edlund.



Riksbyggen har tidigare byggt tre lokaler i bottenvåningarna i Brf Vildvinet och Brf Bonum Blåregnet i Kongahälla. Lokalen i Brf Bonum Blåregnet, 120 kvadratmeter mot Kungälvs nya gågata Torpe gränd, är i dagsläget ledig för uthyrning. Bonum är Riksbyggens koncept för seniorbostäder.



Totalt bygger Riksbyggen cirka 340 lägenheter i Kongahälla och cirka 1 000 kvadratmeter verksamhetslokaler i Kongahälla i överensstämmelse med den vision för stadsdelen som i samverkan med Kungälvs kommun togs fram för tio år sedan med syftet att skapa en ny, levande, attraktiv och socialt hållbar stadsdel i Kungälv.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

