Retailkoncept öppnar i Bibliotekstan. Bild: Hufvudstaden

Retailkoncept öppnar i Bibliotekstan

Uthyrning Den 14 oktober öppnar det nya co-retailkonceptet Friends of Bibliotekstan i en lokal om 125 kvadratmeter på Norrmalmstorg 1 i Bibliotekstan. Konceptet bygger på olika teman som styr utbudet under några månader åt gången.

Friends of Bibliotekstan är ett co-retailkoncept framtaget av Slash.ten där varumärken under en avgränsad period erbjuds en försäljningsyta. Där kommer både konsumenter och varumärken få möjligheter att mötas på ett nytt flexibelt och intressant vis där både teman och aktörer kan skifta beroende på bland annat säsong och lanseringar.

– Vi vill att en fysisk retail-etablering ska vara enkel, lönsam och spännande för alla inblandade. Framtidens retail som egentligen borde kallas samtidens retail behöver vara mycket mer flexibel, snabbrörlig och intressant vilket vi försöker skapa på alla de platser vi är med och driver eller utvecklar", säger Anton Granlund, vd på Slash.ten.



Det initiala temat utgår från urbant manligt mode där aktörer som Lexington, Elvine, Arild Links och Bread and Boxer tar plats. Under hösten kommer även andra varumärken dyka upp med kortare nedslag för att göra platsen föränderlig och aktuell.

– Friends of Bibliotekstan är ett roligt och inspirerande nytt koncept som möjliggjorts genom Slash.tens stora nätverk och retailerfarenhet. Butiken kommer att komplettera Bibliotekstans befintliga utbud och höjer nyhetsvärdet via sitt ständigt varierande utbud, säger Emanuel Westin, chef för affärsutveckling butik på Hufvudstaden.

