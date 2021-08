Eric Bergström, vd för Regio. Bild: Brunswick

Regio förvärvar hotellprojekt vid Liseberg

Transaktioner Fastighets AB Regio har förvärvat en fastighet invid Liseberg i Göteborg tillsammans med bolagets lokala partner Grandab Management AB, med avsikt att uppföra ett nytt hotell om cirka 215 rum. I samband med förvärvet har ett 20-årigt hyresavtal tecknats med Svenska Stadshotell AB.

Regio och Grandab har förvärvat fastigheten Skår 40:2 av en privatperson, i syfte att etablera ett nytt hotell på platsen. Fastigheten har ett strategiskt läge för hotellverksamhet, alldeles invid Liseberg som är ett av Sveriges mest välbesökta turistmål. Detaljplanen är antagen och projektet omfattar renovering av en äldre befintlig byggnad, som kommer att utgöra hotellets entré, samt uppförande av en ny hotellbyggnad om

16 våningar.



Planen är att påbörja byggnation under första kvartalet 2022 och att hotellet ska stå klart för inflyttning under andra kvartalet 2024. Hotelloperatör blir Västsvenska Hotellfastigheter AB, vilket är ett dotterbolag till Svenska Stadshotell AB som bland annat driver Hotel Avalon i Göteborg. Regio äger sedan tidigare hotellen Vox i Jönköping och Packhuset i Kalmar.



Eric Bergström, vd Regio säger:

– Hotellprojektet har ett suveränt läge med direkt närhet till både Liseberg, Ullevi och flera andra attraktiva destinationer i Göteborg. Hotellet blir ett bra komplement till Regios befintliga fastighetsbestånd och kommer att vara väl positionerat i förhållande till utbudet på den lokala marknaden. Göteborg med omnejd är en intressant marknad och vi ser fram emot att utveckla portföljen ytterligare tillsammans med vår väletablerade partner Grandab.



Andreas Andersen, vd och koncernchef Liseberg säger:

– Vi är otroligt glada att hälsa våra nya grannar välkomna. Regio och Svenska Stadshotells satsning kommer tillsammans med investeringarna i World of Volvo, Universeum och Lisebergs Jubileumsprojekt att skapa ett för Norden unikt upplevelsekluster och stärka den privatturism som skall ta Göteborg ut ur COVID-19 pandemin.



Torbjörn L Johansson, vd Svenska Stadshotell AB säger:

– Det ska bli väldigt roligt att vara del av utvecklingen i området runt Liseberg och skapa ett hotell som ytterligare stärker områdets dragningskraft. Vi har många års erfarenhet av nöjda kunder i Göteborg och ser fram emot att möta en ny målgrupp med ett koncept som tilltalar i första hand privatpersoner, men också evenemangsbesökare och affärsresenärer.

