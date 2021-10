Våghuset. Bild: NCC

PWC hyr fyra våningsplan i NCC:s Våghuset

Uthyrning NCC har tecknat hyresavtal med PWC om fyra hela våningsplan i Våghuset på Masthuggskajen i Göteborg.

Revision- och rådgivningsbolaget PWC flyttar sitt Göteborgskontor till Våghuset i samband med att huset färdigställs under 2022. Kontorslokalen är om fyra våningsplan, plan 7 - 10, och omfattar 3 102 kvadratmeter.

– Vi ser fram emot att välkomna PwC till Våghuset , en av Göteborgs blivande ikonbyggnader. Huset har en nytänkande arkitektur som kommer att synas och göra avtryck i staden under många år framöver, säger Johanna Hult Rentsch, regionchef NCC Property Development.



Masthuggskajen har en mycket hög hållbarhetsprofil. 2018 var Masthuggkajen Sveriges första stadsutvecklingsprojekt som tilldelades en Citylab-certifiering. Dessutom vann projektet priset Årets Citylab-projekt 2020 för sitt hållbara stadsutvecklingsarbete.

– Att PWC värdesätter det hållbarhetsarbete som görs på Masthuggskajen och därmed vill bli en del av Sveriges första Citylab-certifierade stadsdel är en viktig markör, avslutar Johanna Hult Rentsch.



Våghuset byggs just nu tillsammans med Brick Studios av NCC och är de två första kontorsfastigheterna i den nya stadsdelen. Husen har ritats av White Arkitekter och kommer att stå klara för inflyttning i slutet av 2022.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

