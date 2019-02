Popsporten poppar upp i Lunda

Publicerad den 6 Februari 2019

Padel.

Uthyrning Fastpartner hyr ut 4 300 kvadratmeter till Padelverket i Lunda.

Fastpartner har tecknat hyresavtal med Padelverket i fastigheten Skebo 2 i Lunda företagsområde i Spånga. Lokalen som uppgår till 4 300 kvadratmeter byggs om till rackethall för padelspel och hyresavtalet löper på tio år. Den nya anläggningen kommer att invigas i april 2019. Anläggningen ligger i ett bra kommunikationsläge i närheten av E18 och tunnelbanans blåa linje samt pendeltågstationen i Spånga. Etableringen kompletterar på ett bra vis utbudet av närservice och friskvård för arbetande och boenden i området. Lunda är i dag ett växande företagsområde som kommer att vara mycket strategiskt beläget när förbifart Stockholm ansluter till platsen.

– Lunda företagsområde ligger i nordvästra delen av Stockholm med goda kommunikationer för kollektivtrafik och närhet till de stora genomfartslederna. Med etableringen av en padelhall breddar vi utbudet av service och verksamheter i området vilket gör det än mer attraktivt. Vi ser fram mot att samarbeta vidare med Padelverket, säger Håkan Bolinder, regionchef på Fastpartner.

– Vi på Padelverket ser med stor spänning fram emot öppnandet av Sveriges största padelhall med tolv banor och 14 meters takhöjd! Med sitt strategiska läge i Lunda företagsområde är hallen på bekvämt avstånd för alla som bor eller arbetar i norr- och västerort. Vi hoppas att den nya hallen i Spånga ska bli en skön och naturlig samlingsplats för padelintresserade, säger Joakim Borell, styrelseledamot i Padelverket.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

