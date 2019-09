Per Göransson. Bild: Projektengagemang

Per Göransson blir tf styrelseordförande i Projektengagemang

Bolag Med anledning av att styrelseordföranden Per-Arne Gustavsson utsetts till tillförordnad vd och koncernchef i Projektengagemang har styrelsen därefter också inom sig, beslutat att styrelseledamoten Per Göransson utsetts till tillförordnad styrelseordförande i avvaktan på att ny vd och koncernchef utses.

Per Göransson är styrelseledamot i Projektengagemang sedan 2006 och har haft ett antal olika roller inom företaget, bland annat var han vice vd fram till slutet av 2017. Per har en Master of Science från Kungliga Tekniska Högskolan.



Projektengagemang har tidigare meddelat att styrelseordföranden Per-Arne Gustavsson utsetts till tillfördordnad vd och Koncernchef med anledning av att Per Hedebäck, vd och Koncernchef, har sagt upp sig och att rekrytering av en ny vd och Koncernchef inletts omgående. Så snart denna rekryteringsprocess är slutförd kommer styrelsen att gå ut med mer information. Per-Arne Gustavsson kvarstår som ledamot i styrelsen.

