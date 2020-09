Larisa Pekka. Bild: Peab

Peab utser ny chef för internationell handel

Bolag Larisa Pekka från Luleå tillträder tjänsten som chef för internationell handel inom Peabkoncernen den 1 oktober. Hon har de senaste åren arbetat som inköpsutvecklare och projektledare på koncerninköp.

Larisa Pekka började vid Peab 2012 som inköpschef för region Bygg Nord. Under en period var hon arbetschef för Bygg i Malmfälten och Pajala. Hon har svensk och rysk civilingenjörsexamen och är teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet. Under sex år arbetade hon med strategiska internationella inköp hos NCC och ABB.

– Det känns bra att Larisa med sin utbildning och gedigna erfarenhet, inte minst internationellt, tar ansvaret för internationell handel inom Peab. Det är en nödvändig och viktig funktion i Peabs inköpsorganisation, säger Marcus Holtz, koncerninköpschef för Peab.

– Syftet är att säkra Peabs leverantörsbas gällande internationella underleverantörer. Detta eliminerar risker för ekobrott, miljöbrott samt avsteg från svensk arbetsrätt. Det skapar trygga och säkra arbetsplatser och ett långsiktigt hållbarhetsarbete, fortsätter han.



Larisa Pekka ser produktionsenheterna vid Peab som sina kunder.

– Jag har haft förmånen att under våren 2020 göra en rejäl behovsanalys i samarbete med 79 medarbetare inom affärsområdena Bygg, Anläggning och Industri om deras internationella behov. Dessa behov ska styra mitt arbete när jag fortsätter på den goda grund som företrädare på tjänsten har lagt. Internationella inköp innebär alltid ökad risk och ställer krav på särskild kompetens. De ska vara säkra affärer i alla avseenden och vi ska följa myndigheternas och branschorganisationernas regelverk samt fackliga överenskommelser, säger Larisa Pekka.

