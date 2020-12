Göran Linder. Bild: Peab

Peab säljer för 824 miljoner

Transaktioner Peab har tecknat avtal om försäljning av fyra hyresrättsprojekt om totalt 312 lägenheter till ett totalt värde av 824 miljoner svenska kronor.

Projektet Flottiljen i Botkyrka (84 lägenheter) säljs till Niam, projekten Poseidon i Västerås (79 lägenheter) och Fristaden i Eskilstuna (108 lägenheter) säljs till Podium Fastigheter AB och projektet Traversen i Trollhättan (41 lägenheter) säljs till Fortinova Fastigheter AB.



Samtliga hyresrättsprojekt kommer att uppföras i egen balansräkning och resultatavräknas vid frånträde under 2023.

– Den starka efterfrågan på hyresrätter har gett oss goda möjligheter att utveckla fastigheter som hyresrättsprojekt. Genom att erbjuda både bostadsrätter och hyresrätter till marknaden under kommande år skapar vi en god grund för såväl Peab Projektutvecklings verksamhet som andra affärsområden inom koncernen. Naturligtvis är det samtidigt glädjande att vi kan bidra till utbudet av olika boendeformer i fler kommuner, säger Göran Linder, affärsområdeschef Peab Projektutveckling.



Fortinova köper projektet i Trollhättan genom en bolagsaffär för 93,5 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt.



Den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 10,3 miljoner kronor. Handpenning om fem procent av fastighetsvärdet ska erläggas i samband med byggstart som beräknas till första kvartalet 2021. Finansiering av förvärvet vid tillträde planeras att ske genom egen kassa och bankfinansiering. Avtalet är villkorat av att byggstart på fastigheten sker senast 30 juni 2021. Affären är strukturerad som en "forward purchase"-affär där bolaget som ska förvärvas har ingått avtal om totalentreprenad med Peab Sverige AB. Byggnaden förväntas vara klar för inflyttning andra kvartalet 2023. Den uthyrningsbara boarean uppgår till 2 527 kvadratmeter med ett hyresvärde om 5,3 miljoner kronor.



– Vi gläds åt samarbetet med Peab och ser fram emot att få äga denna hyresfastighet. Innovatum är en medelpunkt för Trollhättans näringsliv och den snabbast växande stadsdelen. I och med att vi har lägenheter sedan tidigare i Trollhättan så kan befintlig förvaltningsorganisation användas, säger Anders Valdemarsson, vice vd för Fortinova Fastigheter.



Niam övertar bostäderna i Botkyrka vid färdigställande, vilket är under Q1 2023.



Christian Ekberg, Director Acquisitions Sverige, säger:

– Bostäderna kommer tillhandahålla många framtida hyresgäster en attraktiv bostad med hög kvalitet och närhet till ett stort utbud av bekvämligheter. Bostadsprojektet är ett bra tillskott i vår växande svenska bostadsportfölj och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Peab under utvecklingen samt till övertagandet i början på 2023.

