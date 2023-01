Bo Selling.

Ordförande-byte i Lundbergs

Karriär Lundbergs mångårige ordförande, Mats Guldbrand (77 år), lämnar styrelsen i samband med årsstämman 5 april. Som ny ordförande föreslås Bo Selling.

Bo Selling, 64 år, har lång erfarenhet av kapitalförvaltning från bland annat AMF och senast som aktiechef på Alecta. Han är styrelseledamot i Lundbergs sedan 2020. Mats Guldbrand, 77 år, lämnar Lundbergs styrelse efter 15 år varav 14 år som ordförande.



I övrigt föreslås det omval av Carl Bennet, Louise Lindh, Fredrik Lundberg, Katarina Martinson, Sten Peterson och Lars Pettersson samt nyval av Sofia Frändberg och Krister Mattsson.





Sofia Frändberg, 58 år, har under de senaste tio åren varit chefsjurist och medlem av koncernledningen inom Volvokoncernen. Hon har under denna period även varit sekreterare i AB Volvos styrelse, revisionskommitté och valberedning. Vid årsskiftet övergick hon till en roll som senior ledare inom Volvokoncernen med ansvar för bland annat styrelsearbetet i Volvo Penta.



Krister Mattsson, 66 år, har varit verksam inom Ingka group, tidigare IKEA gruppen, under 34 år. Han har haft en rad ledande befattningar och senast varit VD för Ingka Investments, investeringsorganisationen inom Ingka group och medlem av gruppens koncernledning. Krister Mattsson är styrelseledamot i Ingka Foundation (ägare av Ingka group), Imas Foundation och Ikea Foundation.

- Eddie Ekberg

