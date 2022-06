Fastigheten Buntmakaren i Östersund. Bild: Diös

One Group i Östersund växer i nya Diös-lokaler

Uthyrning Expansiva IT-konsultbolaget One group tecknar grönt hyresavtal med Diös och flyttar till nya moderna och större lokaler på Prästgatan. Diös har påbörjat utvecklingen av det nya kontoret och inflyttning sker i början av oktober.

One group i Östersund har varit hyresgäst hos Diös under två år och expanderar nu genom nytt attraktivt kontor. Utvecklingen av lokalerna pågår och målet är att skapa en modern mötesplats för medarbetare och kunder. Material och inredning återbrukas delvis i projektet. Övrigt tas till vara för användning i andra projekt. Det gröna hyresavtal som skrivits mellan One Group och Diös innebär ett gemensamt åtagande för hållbart agerande från båda parter.

– Det känns riktigt bra att kunna hjälpa One Group i deras tillväxtresa. Det är ett mycket bra exempel på ett Jämtlandsbaserat bolag som växer. Nu anpassar vi de nya större lokalerna efter deras utvecklade verksamhet och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, säger Crister Jaarnek, uthyrare, Diös Östersund.



– Det blir fantastiskt roligt att till hösten flytta in i nyrenoverade, moderna lokaler i hjärtat av Östersund. För oss är våra medarbetare det absolut viktigaste och det känns mycket bra att dels kunna erbjuda utvecklande uppdrag och livsbalans med den Jämtländska naturen runt knuten, och även härliga lokaler som vi tillsammans ska skapa många minnesvärda stunder i, säger Christian Olsson, affärschef, One Group Östersund & Åre.

