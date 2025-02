Erik Ranje, vd för Stendörren. Bild: Sarah Thorén

... Och ser ökad efterfrågan

Ekonomi/Finansiering Fastighetsbolaget Stendörren hade en positiv nettouthyrning både för det fjärde kvartalet och helåret 2024.

"Faktum är att vi under det fjärde kvartalet genomfört ett flertal större uthyrningar och uppvisar därmed en nettouthyrning om 24 miljoner kronor, vilket är den högsta kvartalssiffran någonsin för Stendörren. Detta ger naturligtvis en signal om en förbättrad och god efterfrågan på verksamhetslokaler i urbana lägen inför 2025", skriver Stendörrens vd Erik Ranje i kvartalsrapporten.



Han konstaterar vidare att den tidigare under 2024 aviserade ökningen av tillväxttakten i Stendörren har infriats. Under andra halvåret har Stendörren, efter en period utan förvärv, genomfört ett flertal förvärv i linje med bolagets långsiktiga strategi.

"Genom flera av dessa förvärv stärker vi dessutom vår närvaro i våra nya marknader. Den ökade tillväxttakten har givetvis gett resultat i våra räkenskaper och jag kan stolt konstatera att vi ökat driftnettot med elva procent för det fjärde kvartalet och sju procent för helåret 2024", skriver Erik Ranje.



Vidare bedömer Stendörren möjligheterna för att genomföra attraktiva och strategiska förvärv som fortsatt goda, och bolaget uppger att det har en "attraktiv" förvärvspipeline under utvärdering.



"Inom vår utvecklingsverksamhet kommer vi färdigställa ett antal projekt under 2025 och ser goda förutsättningar att starta nya projekt. Vi ser således fram mot ett 2025 med en fortsatt hög och lönsam tillväxt", skriver vd:n.

