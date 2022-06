Roger Jakobsson. Bild: Cowi

Ny vd till Cowi Projektbyrån

Bolag Roger Jakobsson har rekryterats som ny vd till Cowi Projektbyrån. Han ersätter Niklas Lögdström som kommer att gå vidare inom Cowi Sverige i en ny roll.

Roger Jakobsson rekryteras från Erfator som är en aktör som erbjuder bland annat projekt- och byggledning. Han har på Erfator haft rollen som affärschef med ansvar för att leda utvecklingen av nya affärer och personal. Tidigare har han arbetat på SAAB som Civil Manager med uppgift att bygga upp, verkställa och genomföra entreprenader inom civila IT och säkerhetsprojekt. Utöver det har Roger Jakobsson haft ledande roller inom NCC som bland annat entreprenadchef på NCC. Han har en bakgrund som byggingenjör.

– Jag är mycket nöjd över att vi lyckats rekrytera Roger som har en gedigen bakgrund på konsultsidan inom projekt- och byggledning men också en bakgrund på beställarsidan. Det kombinerat med en god ledarskapsförmåga kommer utveckla en redan mycket framgångsrik verksamhet som byggts upp under Niklas Lögdströms ledning, säger Anders Wiktorson, vd på Cowi Sverige.

– Det ska bli oerhört spännande att axla rollen som vd på Cowi Projektbyrån. Jag är imponerad över verksamheten och det kommer bli spännande att ta bolaget in i nästa fas där vi ska utvecklas i en egen division inom Cowi. Det kommer att möjliggöra tillväxt och tillgång till stora projekt, säger Roger Jakobsson.



Roger Jakobsson kommer tillträda under fjärde kvartalet 2022. Niklas Lögdström kommer att fortsätta i rollen som vd fram tills ny vd tillträtt. Niklas Lögdström kommer sedan att gå in i en ny roll i Cowi Sverige med uppgift att utveckla och växa Cowis närvaro i Stockholm inom ramen för den nya divisionen Digital & Management.

