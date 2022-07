Newsec förvärvar Zynka BIM

Patrik Attemark, vd, Newsec, Petter Bengtsson, vd, Zynka och Christoffer Börjesson, Head of Newsec Digital Accelerator, Newsec. Bild: Newsec

Transaktioner Newsec fortsätter sin digitala satsning och utökar Newsec Digital Accelerator med att förvärva den ledande BIM-aktören Zynka.

Zynka har ett 50-tal medarbetare och bolaget levererar nytänkande digitala lösningar samt tillhandahåller expertkunskaper i varje steg av fastighetsaffären, från projektutveckling till förvaltning.



– Det här är nästa spännande steg i vår digitala satsning, Newsec Digital Accelerator. Newsec och Zynka kompletterar varandra väl och tillsammans skapar vi en branschledande helhetslösning för att accelerera våra kunders digitala transformation och ge fastighetsägarna betydande möjligheter att förbättra såväl hållbarhet som hyresgästnöjdhet och driftnetto, säger Patrik Attemark, CEO, Newsec



Newsec har vuxit kraftigt de senaste åren, både organiskt och genom förvärv. Med fler än 2400 medarbetare inom de fyra affärsområdena Property Asset Management, Advisory, Investment Management och Energy Transition är Newsec den största aktören i Norden och Baltikum.



– Med Newsec som ägare skapar vi en unik position på marknaden, där Zynka och Newsec går samman och kan erbjuda digital spetskompetens och lösningar för att gemensamt driva digitaliseringen av bygg- och fastighetsbranschen framåt. Vi kompletterar Newsecs breda erbjudande och får tillgång till 9000 fastigheter på alla marknader där Newsec finns, säger Petter Bengtsson, vd, Zynka.



Sammantaget har Newsec tillgångar till ett värde om 680 miljarder kronor fördelat på 50 miljoner kvadratmeter under förvaltning. Tillsammans med Zynka kommer Newsec att kunna erbjuda rådgivning, projekledning och verktyg för den digitala byggnaden. Exempelvis kan Newsecs kunder nu få en digital representation av sina fastighetsritningar med möjlighet till inscanning av ytor för att validera ytmåtten samt datarepresentation och ett digitalt ritningsarkiv.



– Genom förvärvet av Zynka adderar Newsec gedigen kompetens inom BIM, GIS och digitala tvillingar i kombination med en ledande plattform för att skapa och förvalta digitala byggnader. Nu möjliggör vi för fastighetsägare att bli mer datadrivna och påbörja sin digitaliseringsresa redan idag. Med en digital representation av byggnaden visualiseras information och fastighetsägaren får tillgång till insikter om exempelvis ytanvändning och inomhusklimat, säger Christoffer Börjesson, Head of Newsec Digital Accelerator, Newsec.

