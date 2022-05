Millandra Lindström. Bild: New Property

New Property stärker sitt retail-team

Bolag New Property Retail & Development utökar teamet med Millandra Lindström som Business Developer.

Millandra Lindström kommer närmast från Retail Headquarters, där hon har arbetat som Kommersiell Projektledare.

– Vi letar alltid efter möjligheter att vässa vårt team och är väldigt glada över att få välkomna Millandra till New Property. Hennes positiva energi och drivkraft gör att hon tillsammans med oss andra i teamet kommer skapa innovativa lösningar och lönsamhet för både fastighetsägare och hyresgäster. Vi kan nu ta oss an ännu fler uppdrag för att skapa fler spännande och levande gatuplan, säger Sofia Petzelius, vd för New Property Retail & Development.

– Det känns oerhört spännande att få ta del av ett större team där det finns en fantastisk synergi mellan de olika avdelningarna. Detta skapar en mer nyanserad helhetsbild i arbetet, vilket är mer aktuellt nu än någonsin, säger Millandra Lindström.

