Rutger Arnhult, vd för Corem. Bild: Corem

Minskat förvaltningsresultat för Corem

Bolag Minskat förvaltningsresultat och driftnetto för Corem som gjorde negativt resultat under 2024.

Januari–december 2024

- Intäkterna uppgick till 3 695 mkr (4 244)

- Driftsöverskottet uppgick till 2 362 mkr (2 882)

- Finansnettot uppgick till –1 288 mkr (–1 464)

- Förvaltningsresultatet uppgick till 914 mkr (1 239)

- Värdeförändringar på fastigheter uppgick till –1 717 mkr (–8 476)

- Periodens resultat uppgick till –1 058 mkr (–7 999), motsvarande –1,43 kr (–7,88) per stamaktie av serie A och B

- Nettouthyrningen uppgick till 61 mkr under året (83)

- Värdet på förvaltningsfastigheterna uppgick till 55 205 mkr (58 033)

- Substansvärdet (NAV) per stamaktie av serie A och B uppgick till 15,97 kr (17,57)

- Under året frånträddes sammanlagt 37 fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 3,1 mdkr. Resultateffekten inklusive upplöst skatt m.m. uppgick till 177 mkr



Händelser under det fjärde kvartalet

- Under kvartalet frånträddes 5 fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 495 mkr

- En utökning om 425 mkr gjordes i obligation med förfall i maj 2026

- Obligationer om totalt 314 mkr, med förfall i februari 2025, återköptes

- Nya ränteswappar om 4,5 mdkr tecknades



Händelser efter årets utgång

- Seniora icke säkerställda gröna obligationer om 1 000 mkr emitterades under ett ramverk om 2 000 mkr, med en löptid om 3,25 år, en rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 425 baspunkter och slutligt förfall 28 april 2028

- Obligationer, med förfall i februari 2025, löstes in per förfallodatum. Utestående belopp var då 1 403 mkr

- I februari tecknades avtal om att avyttra en portfölj om åtta fastigheter i Halmstad till ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 520 mkr



Vd Rutger Arnhult kommenterar:

– 2024 har varit ett händelserikt år i Corem. Vi har tecknat en lång rad nya hyresavtal och även om vi upplever en något avvaktande efterfrågan inom kontorssegmentet levererar vi en nettouthyrning avseende helåret på hela 61 mkr. Samtidigt har vi genomfört viktiga strategiska åtgärder för att stärka Corems finansiella position genom till exempel nyemission och amortering av skuld. Konjunkturen är fortsatt avvaktande, men de räntesänkningar som gjorts hittills och inflation som stabiliserats på en lägre nivå får nu successivt genomslag i fastighetssektorn.

