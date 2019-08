Team Sportia lämnar Storgatan i Ulricehamn och ersätts av Systembolaget. Bild: Hökerum Fastigheter

Lyckad rockad för Hökerum i Ulricehamn

Uthyrning Sporthandlaren Ronnie Johannesson lämnar Storgatan i Ulricehamn och öppnar sportbutik på Lassalyckan. Systembolaget tar över lokalen på Storgatan.

Bild: Hökerum Fastigheter.

Hökerum bygger ut Hotel Lassalyckan och har tecknat kontrakt med en sportbutik.

Tydlig specialisering på skidor, cykel och löpning. Ett butiksläge i anslutning till världscuparenan Lassalyckan och en storsatsning på e-handel. Ronnie Johannesson flyttar sportbutiken från Storgatan i Ulricehamn till en ny butik som etableras på Lassalyckan.



Idrotts- och friluftsområdet Lassalyckan har utvecklats kontinuerligt under en tioårsperiod. En utveckling som accelererat med bland annat världscupen i längdskidor och ett utbyggt ledsystem för mountainbike. Nästa steg i utvecklingen blir en utbyggnad av Hotell Lassalyckan med bland annat fler bäddar, padel och gym. Nu är det klart att den utbyggnaden också kommer att innehålla en sportaffär.



– Sporthandeln har med den växande e-handeln förändrats och jag har under en tid funderat på hur sportbutiken i Ulricehamn ska möta framtiden. Tanken om en modern specialistbutik med ett kunskaps- och serviceutbud i toppklass har vuxit fram. Att nu kunna förverkliga det på Lassalyckan känns fantastiskt, säger Ronnie Johannesson som äger Team Sportia i Ulricehamn.



– Butiken, inklusive verkstad och lager, blir på cirka 1 000 kvadratmeter och eftersom det är ett nybygge kan vi anpassa lokalen helt efter våra behov. Förutom den bästa utrustningen för de här tre sporterna ska vi också kunna erbjuda en hög service som till exempel vallning av skidor, cykelservice, individuellt utprovade löparskor och akut hjälp under tävlings- och träningsrundan, säger Ronnie Johansson.



Hökerum Fastigheter äger både fastigheten på Lassalyckan och den på Storgatan, där Systembolaget flyttar in.

– Det handlar om 738 kvadratmeter och motsvarar större delen av den butiks- och lageryta som Team Sportia förfogar över i dag. Det kommer att göras en rejäl ombyggnation för att få lokalen perfekt anpassad för Systembolagets behov, säger Linda Ståhl som är affärsutvecklare på Hökerum Fastigheter.



Viktor Ståhl, vd i Hökerum Fastigheter, betonar att sportaffären inte tvingas bort i rockaden.

– Det här är en sådan fantastisk situation att det finns fyra aktörer som drar en vinstlott samtidigt. Systembolaget får en lokal i ett läge och i en storlek som de vill ha. Ronnie Johannesson som driver sportaffären vill avsluta sitt kontrakt och satsa nytt på Lassalyckan. Samtidigt är vi på Hökerum Fastigheter jätteglada att få en hyresgäst med långsiktiga ambitioner och det är också en aktör som stärker Storgatan och alla aktörer i Ulricehamns centrum, säger Viktor Ståhl.



Planerad inflyttning för Systembolaget är 1 mars 2021.

