Lisa Lundh. Bild: Lundbergs

Lundbergs utökar ledningen

Bolag Marknads- och kommunikationschefen Lisa Lundh ingår sedan årsskiftet i ledningsgruppen för Fastighets AB LE Lundberg. Syftet är att höja den strategiska kompetensen inom kommunikation och varumärke.

Lisa Lundh har arbetat på Lundbergs Fastigheter sedan september 2018 och har 15 års erfarenhet av kommunikationsarbete i olika organisationer.



Under sin tid på Lundbergs Fastigheter har hon initierat ett stort utvecklingsarbete gällande varumärke och kommunikation.



– Lisa har under sin första tid på Lundbergs Fastigheter skaffat sig en god förståelse för branschen såväl som vår verksamhet. Kommunikation och varumärke har blivit allt viktigare strategiska frågor och att Lisa nu tar plats i ledningsgruppen är ett naturligt steg, säger Louise Lundh, vd för Lundbergs Fastigheter.



– Jag är stolt och glad över förtroendet och ser fram emot få vara med och ta Lundbergs Fastigheter in i 2020-talet, säger Lisa Lundh. Förändringens vindar blåser allt starkare och genom att vara flexibla och lyhörda ska vi tillsammans jobba hårt för att Lundbergs Fastigheter ska erbjuda en kundresa som möter både dagens och morgondagens behov och förväntningar.



Övriga ledningsgruppen består av Louise Lindh, vd, Johan Ladenberg, vice vd samt chef fastighets- och hyresadministration, Camilla Ahlén, ekonomichef, Lisa Nisser, HR-chef, Jonas Thyrsson, chef fastighetsutveckling, Christian Claesson, regionchef Öst samt affärsutvecklingschef, Johan Sandborgh, regionchef Stockholm samt hållbarhetschef, Peter Lundgren, regionchef Väst.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

