Logicenters tecknar avtal i norska Vestby

Uthyrning I logistikparken Vestby i Osloregionen har Logicenters tecknat hyresavtal med 3PL-aktören Malomo. Fastigheten är belägen på adressen Torvuttaket 22 och det långsiktiga hyresavtalet avser 5 500 m2 av fastigheten. Malomo 3PL förväntas flytta in under november 2021.

Nu står det klart att Logicenters tecknat hyresavtal med logistikaktören Malomo 3 PL AS i Vestby logistikpark i Osloregionen i Norge. Det långsiktiga hyreskontraktet avser en 5 500 kvadratmeter stor anläggning i en av Logicenters nyutvecklade fastigheter i Vestby, på adressen Torvuttaket 22. Malomo delar den 12 000 kvadratmeter stora byggnaden tillsammans med Barnas Hus. Malomo är en 3PL-aktör för vin och mikrobryggerier i Norge. Fastigheten ska utrustas för att tillgodose deras behov och arbete pågår nu för att bygga kontor och installation av hyllor. Anläggningen beräknas stå klar i november 2021, vilket även blir då Malomo 3PL flyttar in.

– Vi på Logicenters är mycket glada över att få in ett så pass snabbt växande företag som Malomo 3PL AS. Vår ambition är att inleda samarbeten med tillväxtpartners och i enlighet med vår strategi vill vi finnas till som en tillväxtpartner för våra hyresgäster. Bland annat, kommer Malomo att leverera logistiken till Lokalbrygg AS och ett flertal av Norges mindre vin- och ölgrossister. Vid inflytten kommer Malomo att fylla ungefär hälften av anläggningen. Vi ser fram emot att följa Malomo 3PL och Lokalbryggs resa framöver, säger Ruben Krantz, Commercial Manager på Logicenters.



Vestby Logistikpark är belägen på en strategiskt viktig plats med närhet till såväl Oslo som Europavägen E6. Området har även stora transportmöjligheter med närhet till hamnarna i Moss och Göteborg. Bland Logicenters befintliga hyresgäster i området återfinns bland andra Barnas Hus, HeltHjem Nethandel AS och Prime Cargo.

– Vi ser fram emot att flytta in i en ny och anpassad lokal för vår verksamhet. Det var viktigt för oss att hitta en plats som vi kan växa i under de kommande tio åren. Vi har haft en mycket bra process med Ruben och Logicenters och är glada över att få flytta in i vår nya anläggning i Vestby. Vi tittade på lokaler vid andra områden men efter en bedömning av restid, avstånd från Oslo och pris gjorde Logicenters anläggning i Vestby till det bästa alternativet. Vi har även närhet till Asko, Vinhuset och Vinmonopolets e-lager. Vi vill återigen tacka Logicenters för ett bra samarbete. Det är mycket viktigt för vår fortsatta satsning och vi ser fram emot att samlokalisera verksamheter från Alnabru och Langhus, i en ny byggnad av högsta kvalitet"’, säger Marianne Frydenlund, styrelseordförande på Malomo 3PL AS.

Logicenters is the leading developer and owner of modern logistics properties in prime locations in the Nordics with over one million square meters of space and a turnover of 50+ million euros. Over the last decade, we have been the most active developer of modern logistics properties with 20+ completed projects and 400.000+ sqm of space developed. Our leading position as a highly active and modern developer and owner of prime logistics has earned us the trust of a large majority of all the major logistics operators (3PLs) in the region, including Aditro, Bring, DHL, DSV, Itella and PostNord.

