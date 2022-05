Logicenters storsatsar i Kallhäll och köper över 86 000 kvadratmeter mark. Bild: Logicenters

Transaktioner Logicenters har tecknat avtal med ICA Fastigheter AB om att förvärva 86 737 kvadratmeter mark i Kallhäll, drygt två mil utanför centrala Stockholm. I området ska företaget bygga en toppmodern anläggning på totalt 53 050 kvadratmeter som beräknas stå helt klar under hösten 2024.

I april gick Logicenters ut med nyheten om att de bygger Nordens största takbaserade solcellspark i Bålsta. Nu fortsätter logistikfastighetsaktören sin storsatsning i Stockholmsområdet.



Det står nu klart att Logicenters förvärvar mark av ICA Fastigheter AB i Kallhäll. Det nya förvärvet ligger i ett av Stockholms mest attraktiva logistikområden Kallhäll, enbart 20 minuter från huvudstadens centrala hjärta. Logicenters planerar att bygga en toppmodern anläggning på spekulation som kommer att få en total yta om 53 050 kvadratmeter invid Slammertorpsvägen.



Bygget förväntas stå helt klart under det tredje kvartalet 2024. Logicenters siktar på att miljöcertifiera fastigheten med en miljöstandard om minst BREEAM Very Good och planerar även att installera solcellsanläggningar på taken.

– Det är väldigt stort för oss att få möjligheten att fortsätta vår etablering i Kallhäll som med sin geografiska närhet till Stockholm är ett av Stockholms bästa område att bygga logitstik på. Med detta förvärv har vi kommit åt en unik bit mark och en möjlighet att skapa något alldeles unikt för framtiden. Då vi tidigare redan förvärvat en hel del i området kommer vi dessutom att kunna stötta näringslivet i Stockholmsregionen med extremt många kvadratmeter logistikyta under de kommande åren, säger Matthias Kettelhoit, CEO på Logicenters.



Med sin närhet till E18 och Arlanda Flygplats är Kallhäll ett utmärkt läge för modern logistik och last-mile leveranser med sina goda kommunikationer till främst Stockholm, men även till resten av Sverige och Norden. ICA, Arla, Dahl och DS Smith Packaging är andra stora aktörer i området.

