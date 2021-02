Logicenters skriver avtal med Nagel-Group i Landskrona

Logicenters hyr ut till Nagel-Group i Landskrona. Bild: Logicenters

Uthyrning Nagel-Group, ett ledande logistikföretag inom livsmedel, flyttar in i Logicenters anläggning i Landskrona. Parterna har skrivit ett 15-årigt hyresavtal avseende en 12 000 kvadratmeter stor yta i Logicenters befintliga fastighet. Nagel-Groups inflytt beräknas ske under den senare delen av sommaren i år.

Under 2020 färdigställdes Logicenters moderna logistikanläggning Kronan 1, belägen på adressen Örjaleden i Kronan företagspark i Landskrona. Nu har logistikfastighetsaktören tecknat ett hyresavtal med det tyska livsmedelslogistikföretaget Nagel-Group avseende en yta om cirka 12 000 kvadratmeter av fastigheten som är totalt ungefär 24 000 kvadratmeter stor. Sunclass Airlines ApS har sedan fastighetens färdigställande varit verksamma i den andra delen av fastigheten.



– Vi vill varmt välkomna Nagel-Group till vår moderna fastighet i Landskrona. Vi är övertygade om att anläggningens strategiska läge lämpar sig perfekt för deras verksamhet, med goda kommunikationer till hela södra Sverige och norra Europa. Jag vill tacka både Nagel-Group och kommunen för det goda samarbetet och ser fram emot ett långsiktigt partnerskap med båda aktörer, säger Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters.



Inför Nagel-Groups inflytt, som planeras ske i början september, ska logistikanläggningen utrustas ytterligare för att möta företagets behov. Bland annat kommer Logicenters att addera ytterligare portar till fastigheten, en extra körgård samt tillhandahålla ytor för kyl- och frysvaror. Vidare finns det även möjlighet att installera solceller på taket, något som går i linje med Logicenters ambitiösa hållbarhetsarbete.



– Vi ser fram emot att flytta in i vår nya logistikanläggning som dessutom befäster vår närvaro i norra Europa. Jag vill tacka Logicenters för ett gott samarbete där de har varit väldigt måna om att uppfylla våra höga logistiska krav och mer därtill, säger Hans-Joachim Brockmeyer, Managing Director Nagel Nordics.

