Logicenters hyr ut till Systembolaget

Publicerad den 30 Januari 2019

Logicenters bygger för Systembolaget.

Uthyrning Logicenters utvecklar en ny logistikanläggning för Systembolaget i Brunna Logistikpark.

Logicenters uppför en 24 000 kvadratmeter stor anläggning i Brunna. Systembolaget har tecknat ett tioårigt avtal för drygt hälften av ytorna. Anläggningen beräknas stå klar under Q2. CBRE har varit rådgivare i affären.



– Vi ser fram emot att jobba med Systembolaget och stödja deras fortsatta satsning på att öka kundnöjdheten. Detta blir en anläggning med moderna specifikationer och hög standard. För att möta Systembolagets höga miljökrav kommer vi dessutom att gemensamt se över möjligheterna för att installera solceller, säger Matthias Kettelhoit, Commercial Head på Logicenters.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

