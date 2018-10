Logicenters förvärvar ny logistikanläggning i Norge

Publicerad den 15 Oktober 2018

Transaktioner Logicenters utökar fastighetsportföljen i Norge med köp av en nyutvecklad logistikanläggning i norska Råde. Köpet tecknades med terminskontrakt och nu står den 8 000 kvadratmeter stora anläggningen färdig där hyresgästen New Wave flyttar in.

Bild: Logicenters

Logicenters köper i Norge. Logicenters köper i Norge.

I juni 2017 tecknade Logicenters ett avtal med Fauna Eiendom AS om förvärv av en planlagd nyutveckling av en fastighet i Råde, Norge. Nu står den 8 000 kvadratmeter stora logistikanläggningen klar och hyresgästen New Wave flyttar in verksamheten. Utvecklingen av anläggningen har resulterat i 1 500 kvadratmeter kontor och utställningslokaler, samt 6 500 kvadratmeter lageryta.



– Vi är väldigt glada över att den nya moderna anläggningen för New Wave i Norge blir en del av vår logistikfastighetsportfölj. Som den största ägaren av modern logistik i Norden har vi höga tillväxtambitioner i Norge och kompletterar även med 44 000 kvadratmeter i Vestby under året, säger Jørgen Bråten Nordby på Logicenters i Norge.



Med drygt sju mil till Oslo och nära tillgång till E6:an har logistikanläggningen en strategiskt viktig position i Råde. Fastigheten är belägen vid Torvstikkeren 10.



– Vi är stolta över att ha levererat en modern logistikanläggning och huvudkontor i Norge för New Wave tillsammans med vår entreprenör Norbygg. New Wave har imponerat under hela processen och det råder ingen tvekan om att bolaget kommer prestera ännu bättre i sin nya anläggning. Med en sådan kompetent och professionell utvecklare som Logicenters är vi också övertygade om att fastigheten är i de bästa händer framöver. Nu kan vi omfördela resurser till andra spännande utvecklingsprojekt vi jobbar med, inklusive de 500 000 kvadratmeter i ett framtida logistikområde längs E6 i Nedre Romerike, säger Rasmus Os på Fauna Eiendom AS.



New Wave Group är börsnoterat i Sverige och är främst verksamt inom utveckling samt försäljning av olika textilprodukter riktad mot företagsmarknaden. Bolaget äger även sportvarumärket Craft.

