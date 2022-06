Illustration av den nya produktionsanläggningen som Kilenkrysset uppför å Riddermark Bil. Bild: Kilenkrysset

Kilenkrysset bygger storskalig anläggning i Strängnäs

Bygg/Arkitektur Kilenkrysset bygger en 29 386 kvadratmeter stor produktionsanläggning åt Riddermark Bil AB på företagsområdet Biskopskvarn i Strängnäs kommun. Området ligger strax intill E20 och riksväg 55 och ingår i en långsiktig etableringsprocess. Redan etablerade företag på platsen är flertalet snabbmatskedjor och bensinstationer.

– Att få välkomna Sveriges största aktör inom begagnade bilar just till Strängnäs och Mälardalen känns väldigt positivt. Att både jag och ägaren Alexander Riddermark dessutom har påbörjat vår entreprenörsresa med fokus på bilbranschen samt ett startkapital bestående av lånade pengar från någon i vår närhet, känns lite nostalgiskt, nästan som att historien börjar om på nytt. Riddermarks ledord ärlighet, ansvar, respekt, engagemang och trygghet stämmer väl in på det rådande företagsklimatet inom Strängnäs, så etableringen kommer passa perfekt, säger Jan Persson, vd, ägare och styrelseordförande Kilenkrysset AB.



Anläggningen får en strategisk placering med goda exponeringsmöjligheter direkt ut mot förbipasserande trafikanter utmed E20. Byggnationen innefattar totalt tre byggnader som kompletterar varandra, byggnad A, 15 710 kvadratmeter, byggnad B, 8 793 kvadratmeter och byggnad C, 4 883 kvadratmeter.



Samtliga byggnader kommer att ägas av det gemensamma bolaget Riddermark och Persson Fastigheter AB med ägarfördelningen Riddermark 50 procent och Kilenkrysset 50 procent. Tillträde beräknas ske under 2024. Etableringen kommer att generera cirka 300 nya arbetstillfällen.



Riddermark Bil har i dagsläget butiker placerade i Halmstad, Järfälla, Kalmar, Nacka, Sundsvall, Trollhättan, Tyresö, Skogås, Norsborg, Täby, Kungsängen, Västerås, Örebro och Östersund.

– Det känns fantastiskt roligt att få göra detta tillsammans med Kilenkrysset. Vi har samma synsätt på hur man driver företag. Strängnäs som plats passar oss av logistiska skäl och kommunen är väldigt behjälpliga när det gäller att få goda förutsättningar för både oss och vår personal att kunna bosätta oss i Strängnäs, säger Alexander Riddermark, vd och ägare Riddermark Bil AB.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen