Kilenkrysset AB bygger åt Alfa Laval i Jordbro

Bygg/Arkitektur Kilenkrysset bygger 3 800 kvadratmeter verkstadsyta och 480 kvadratameter kontor åt Alfa Laval o Jordbro, Haninge.

Kilenkrysset AB fördjupar nu det goda samarbetet med den redan befintliga kunden Alfa Laval, denna gång med en verkstadslokal placerad i Jordbro, Haninge kommun.



– Vi är mycket stolta över att Alfa Laval ännu en gång vill genomföra ett samarbete. Allting började 2000 med en produktionsanläggning i Eskilstuna, därefter byggde vi deras nuvarande huvudkontor i Lund. Förutom detta är Alfa Laval även hyresgäst i flertalet lokaler i vårt industriområde Kronoslätts företagspark i Lund, Staffanstorps kommun. Vi har en god förståelse för varandra, vilket gör att vi snabbt och effektivt kan komma i mål med det vi önskar förverkliga, säger Jan Persson vd och ägare av Kilenkrysset.



– Med den nya satellitsiten i Jordbro kommer vi att vara väl placerade och få moderna lokaler som möjliggör expansion för vår separatoraffär. Tillgängligheten är också bra då Jordbro ligger nära vår nuvarande anläggning och vårt framtida innovationscenter i Flemingsberg, säger Susanne Dannelind, chef för Alfa Laval Tumba.



– Här får vi ändamålsenliga lokaler och kan dessutom förbättra vår hållbarhet genom minskad användning av förpackningsmaterial och färre transporter, säger Mats Berg, chef för specialmontering och leverans av separationsmoduler på Alfa Laval.



Fastigheten Jordbromalm 4:4 som nu ska bebyggas med ännu en verksamhetslokal förvärvades utav Kilenkrysset AB under 2019. Förutom de två redan etablerade företagen på området, Bring och Bejing 8 har man under 2021 genom nybyggnation välkomnat livsmedelsaktören Nybergs Deli till en verksamhetslokal på totalt 7 500 kvadratmeter.



Byggnaden som nu ska byggas åt Alfa Laval kommer att innefatta en verkstadsyta på cirka 3 800 kvadratmeter samt cirka 480 kvadratmeter fördelat på kontor och personalytor. Ett 20-tal anställda kommer att jobba på anläggningen i Jordbro och verksamheten beräknas utöka de närmaste åren. Under oktober 2021 togs det "första spadtaget" med representanter både från Kilenkrysset och Alfa Laval. Tillträde beräknas kunna ske under hösten 2022.



– Vill även passa på att nämna, att vi är mycket tacksamma för det fina bemötande vi fått från Haninge kommun. En kommun med rätt värderingar kring vad som är viktigt i de beslutsprocesser som måste bedrivas i samband med bebyggande av fastighet och exploateringen av ett markområde. En bidragande faktor till en positiv energi både för oss som bygg och fastighetsbolag samt samhällsutvecklingen i stort kring både infrastruktur och arbetstillfällen, säger Jan Persson.



– Vi är glada över den positiva feedback vi får om vårt bemötande och våra beslutsprocesser. Att Kilenkrysset som markutvecklare inom företagsmark ser potentialen i Jordbros strategiska läge och bidrar till dess framtida utveckling är glädjande. Det är imponerande att se hur Kilenkrysset på så kort tid utvecklat sitt innehav i Haninge och bidrar med ytterligare en stark aktör. Vi välkomnar Alfa Laval till Haninge och är särskilt stolta att denna etablering bidrar till att säkerställa deras hållbarhetsprofil – helt i linje med hur Haninge vill växa, nämligen hållbart, säger Julika Lamberth, näringslivschef i Haninge kommun.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

