John Mattson säljer två fastigheter i centrala Stockholm

Transaktioner John Mattson har träffat avtal om försäljning av fastigheterna Ankaret 24 och Odalbonden 5 i Stockholm. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 230 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Köparen är en privatperson.

Fastigheterna Ankaret 24 och Odalbonden 5 är belägna på Kungsholmen i Stockholm och omfattar totalt 67 lägenheter fördelat på 2 980 kvadratmeter, varav 92 procent är bostäder. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 230 miljoner kronor före avdrag för latent skatt, vilket överstiger bokfört värde per det första kvartalet 2022 som uppgick till 226 miljoner kronor. Försäljningen sker genom en bolagsaffär.

– Försäljningen är ett naturligt steg att renodla vår fastighetsportfölj efter förvärven av bolagen HEFAB och EFIB under 2021. Genom förvärven utökade John Mattson sitt fastighetsbestånd med cirka 100 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Nu säljer vi två fastigheter som var del av den förvärvade fastighetsportföljen och stärker våra förutsättningar för en mer effektiv och värdeskapande förvaltning genom geografisk renodling, säger Per Nilsson, vd John Mattson.



John Mattson frånträder Ankaret 24 och Odalbonden 5 den 15 juni 2022.



Lindahl & Winter och Wigge & Partners har varit säljarens rådgivare i transaktionen.

