John Mattson säljer för 800 miljoner på Östermalm ...

John Mattson säljer Älgen 24. Bild: Fredrik Hjerling

Transaktioner John Mattson har träffat avtal om försäljning av fastigheten Älgen 24 på Östermalm i Stockholm. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 800 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Köpare är Wonna I de Jong med familj.

Fastigheten Älgen 24 är belägen på Brahegatan på Östermalm i centrala Stockholm. Den utgörs främst av lokaler för äldreomsorg, vård och förskola. Fastigheten innehåller även 30 bostadslägenheter samt 129 parkeringsplatser i garage. Den totala uthyrbara arean uppgår till 9 000 kvadratmeter varav bostäderna utgör 33 procent. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 800 miljoner kronor före avdrag för latent skatt, vilket överstiger bokfört värde per det första kvartalet 2022 med 37 miljoner kronor. Försäljningen sker genom en bolagsaffär.

– Förvärven av HEFAB och EFIB under 2021 omfattade cirka 100 000 kvadratmeter uthyrbar area och stärkte John Mattsons närvaro i framför allt västra, centrala och södra Stockholm. Fastigheten som nu avyttras, samt de två fastigheter som avyttrades för två veckor sedan, var del av den under 2021 förvärvade portföljen. Försäljningarna följer vår plan som togs fram vid förvärven av HEFAB och EFIB. Vi stärker nu vår geografiska renodling och ökar förutsättningarna för en mer effektiv och värdeskapande förvaltning. Försäljningarna har skett över bokfört värde vilket befäster värdet på vår fastighetsportfölj. Genom försäljningarna tar vi ett tydligt steg mot en lägre belåningsgrad, kommenterar Per Nilsson, vd för John Mattson.



Avtalet är ovillkorat och John Mattson frånträder fastigheten den 30 september 2022.



Tango och Wigge & Partners har varit säljarens rådgivare i transaktionen.

Wigge & Partners på Branschguiden

Wigge & Partners is a partnership founded by five senior lawyers in January 2015. Together, the founding partners enjoy considerable experience in complex legal transactions and an extensive international network.



We believe that our experience-driven approach creates genuine added value for our clients. A key factor is a small team approach with a senior lawyer taking a hands-on role in every single matter for our clients.



Working closely with leading specialist lawyers in our network, we are able to provide clients with the best advise on all corporate legal issues, from intellectual p...

Läs mer om Wigge & Partners på Branschguiden