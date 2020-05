Siv Malmgren. Bild: John Mattson.

John Mattson förvärvar tomträtter i Slakthusområdet

Transaktioner John Mattson Fastighetsföretagen har tecknat avtal om att tillsammans med samarbetspartnern Laterre förvärva tre tomträtter i det expansiva Slakthusområdet i Stockholms stad. Tillträde sker under juli 2020.

John Mattson har avtalat om att förvärva de tre tomträtterna Hjälpslaktaren 1, Hjälpslaktaren 2 samt Hjälpslaktaren 8. Förvärvet omfattar totalt cirka 6 800 kvadratmeter uthyrbar yta, fullt uthyrt till olika hyresgäster med ett årligt hyresvärde om cirka 4,8 miljoner kronor. Säljarens bolag kvarstår som största hyresgäst. Tomträtterna är belägna i ett attraktivt läge i det expansiva Slakthusområdet, i anslutning till den blivande tunnelbaneuppgången i området. På tomträtterna planerar John Mattson och Laterre att tillsammans driva detaljplan med avsikt att utveckla nya bostäder och arbetsplatser. Den nya detaljplanen beräknas vinna laga kraft under 2022.



John Mattson har sedan tidigare drygt 2 800 hyresbostäder belägna på Lidingö och i Sollentuna. En del i bolagets tillväxtstrategi är att etablera sig i fler kommuner i Stockholmsregionen, i lägen med bra utvecklingsmöjligheter och goda kommunikationer. Laterre är en fastighetsutvecklare som sedan tidigare driver projekt i Slakthusområdet.

– Projektet passar väl in i bolagets tillväxtstrategi och Slakthusområdet är ett spännande område med stor potential. Vi ser fram emot att utveckla fastigheterna i enlighet med våra strategier och att samarbeta med Stockholms stad, säger Siv Malmgren, vd för John Mattson.



Slakthusområdet är under omvandling från industriområde till en levande stadsdel där bostäder, arbetsplatser, handel och service samverkar med nya parker och torg. Totalt planeras för tusentals nya bostäder och arbetsplatser samt nya skolor.



Förvärvet sker genom bolagsaffär och finansieras genom en kombination av banklån och egna medel. Säljare är Mårtenssons partiaffär AB. Tillträde sker under juli 2020.



Rosengren & Co var säljarens rådgivare.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

