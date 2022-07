John Deere utökar hos Prologis i Arlanda Park.

John Deere expanderar hos Prologis i Arlandastad

Uthyrning Logistikfastighetsföretaget Prologis har tecknat nytt avtal med John Deere i Arlandastad. Avtalet omfattar 6 500 kvadratmeter av logistikfastigheten Prologis Park Arlanda DC6 som är under konstruktion. Bolaget har sedan tidigare 18 100 kvadratmeter i den befintliga fastigheten DC3, som ligger i direkt anslutning. De båda lokalerna kopplas nu samman med en kundanpassad ramplösning. Tillträde beräknas till den 1 februari 2023.

John Deere är idag världens största tillverkare av maskiner och redskap för lantbruk, skogsbruk och entreprenad. I Sverige är John Deere ett väl inarbetat varumärke, speciellt på traktorsidan, men även på redskap. Företaget har funnits i över 180 år.



Bolaget har nu tecknat avtal för ytterligare 6 500 kvadratmeter i den nya fastigheten DC6 i Arlandastad på totalt 12 000 kvadratmeter. Det amerikanska jord- och lantbruksföretaget kommer därmed att utöka sin logistikyta i Prologis Park Arlanda till totalt 25 000 kvadratmeter.



– Tillgången till ett närliggande extralager var nödvändig nu när vi expanderar för att stödja den växande globala skogsbruksverksamheten. Med denna affär får vi det utrymme vi behöver för att kunna fortsätta stötta våra kunder de kommande åren, säger John Hynes, Manager European Distribution Centers på John Deere.



Prologis Park Arlanda DC6 är en toppmodern logistikfastighet. Precis som samtliga av Prologis nya logistikfastigheter blir den miljöcertifierad enligt BREEAMs standard "Very good". Därtill klimatkompenseras byggnationen via organisationen Cool Earth som skyddar hotad regnskog.



Som en del av Prologis kundorienterade erbjudande har en accessramp konstruerats. Rampen gör det möjligt att sömlöst bedriva verksamhet i de två intilliggande fastigheterna, och utgör exempel på Prologis möjliga hyresgästanpassningar.



– John Deere är en viktig hyresgäst för Prologis, och vi strävar alltid efter att på ett kundorienterat sätt underlätta verksamheten för våra hyresgäster. I det här fallet, där vår hyresgästs verksamhet kommer att bedrivas i både DC3 och DC6, har vi tagit fram en accessramp som förbinder de olika fastigheterna. På det sättet kan vi fortsatt säkerställa effektiva leveranser för John Deere i Norden och Europa, säger Tony Johansson, Head of Development Nordics på Prologis.



Expansionen görs i ett område som är känt för sitt logistiskt strategiska läge och välutvecklade infrastruktur. Prologis logistikpark i Arlandastad har, med sin placering precis intill E4 och nära korsningen där E18 till Oslo och E20 till Göteborg möts, mycket goda kommunikationsmöjligheter. Med endast 36 kilometer till Stockholm och fem kilometer till Arlanda flygplats har parken ett attraktivt läge för företag som vill nå kunder både i Stockholmsområdet och i övriga Norden.



Ytterligare en enhet i Prologis Park Arlanda DC6, på över 5 000 kvadratmeter, är tillgänglig för uthyrning.

