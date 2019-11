Sollentuna. Bild: Robin Hayes

JM Entreprenad säljer i Sollentuna

Transaktioner JM Entreprenad har avtalat om försäljning av fastigheten Eldhavet 1.

Affären uppgår till 24 miljoner kronor. Fastigheten är belägen inom Norrsätra verksamhetsområde i Sollentuna kommun, cirka 20 kilometer norr om centrala Stockholm. Tillträde för köparen sker, och likvid erhålls, under det fjärde kvartalet 2019. Försäljningen medför ett positivt resultat om sju miljoner kronor som kommer att redovisas som resultat av fastighetsförsäljning under det fjärde kvartalet 2019 inom affärssegment JM Entreprenad.

Försäljningen av fastigheten är ett led i vidareutvecklingen av fastigheterna inom Norrsätra tillsammans med Sollentuna kommun.

– Fastigheten utgör vårt sista innehav inom området som nu lämnas över till ny ägare som sedan tidigare sett stor potential för området och som vi fört dialog med under en tid, säger Sören Bergström, vd för JM Entreprenad.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

