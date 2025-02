Fasad mot Tegelbacken Bild: BAU

Jätteuthyrning för Slussgården – PWC Sverige flyttar huvudkontoret till 13 200 kvadratmeter på Tegelbacken

Uthyrning PWC Sverige flyttar sitt huvudkontor, från Bonnier Fastigheter till Slussgården. PWC hyr 13 200 kvadratmeter på Tegelbacken 4 i Stockholm. Med det lämnar bolaget en stor yta i Bonnierhuset när SKR stoppar sina flyttplanerna till Tegelbacken.

PWC har haft sitt kontor i Bonnierhuset sen mitten av 90-talet. 2014 förlängde PWC sitt kontrakt i ytterligare tolv år. Det avtalet omfattade då cirka 21 000 kvadratmeter. Flytten nu går till Slussgårdens nyrenoverade lokaler på Tegelbacken 4, nära Stockholms centralstation, med planerad inflyttning under inledningen av 2027.



Avtalet omfattar cirka 13 200 kvadratmeter fördelade på de fem översta våningsplanen i den moderna kontorsbyggnaden som håller på att uppföras intill Sheraton hotell.

– Jag är glad över att vi har ett avtal signerat med PWC Sverige och stolt över att vi har genomfört uthyrningen i egen regi och med stöd av Foyen Advokatbyrå som bistått oss. Nu börjar uthyrningen av resterande plan, en kontorsvåning på cirka 2 800 kvadratmeter och en stor konferensanläggning med hörsal och konferensrestaurang samt två restauranger med egna exklusiva entréer från Tegelbacken, säger Lars Kinneholm, vd Slussgården.



Först var det tänkt att Sveriges Kommuners och Regioners skulle flytta till Tegelbacken och styrelsen beslutade 2016 att köpa en fastighet i centrala Stockholm av Skanska. Kontorsfastigheten på Hornsgatan 20 hade då omfattande renoveringsbehov, SKR behövde större lokaler för möten och kunna samla sina bolag inom koncernen i samma hus. Nu har SKR beslutat att de kommer att stanna i sina lokaler på Hornsgatan 20.



Under pandemin gjordes omfattande renoveringar av fastigheten på Hornsgatan 20 och idag uppfyller lokalerna kraven på en modern och flexibel arbetsplats. En stor andel av SKR:s kurser, konferenser och möten genomförs idag digitalt, vilket har minskat behovet av stora konferens- och möteslokaler. Majoriteten av koncernbolagen sitter nu också på Hornsgatan 20.

– De behov som SKR:s styrelse såg för nio år sedan, när beslutet om en flytt fattades, finns inte på samma sätt idag. Vi har under de gångna åren kunnat utveckla lokalerna i SKR-huset på ett bra sätt för hela vår verksamhet och därför väljer vi nu att stanna i våra nuvarande lokaler, säger Anders Henriksson, SKR:s ordförande.



Förvärvet av Snäckan innebär en långsiktig investering för SKR:s fastighetsbolag Slussgården AB. Investeringen ligger i linje med Slussgårdens och SKR:s strategi med en trygg och långsiktig fastighetsförvaltning med lågt risktagande.

– SKR och fastighetsbolaget Slussgården är långsiktiga ägare av de fastigheter som vi äger. Att äga fastigheter är i grunden ett robust och professionellt sätt att förvalta SKR:s resurser, säger Anders Henriksson.



Flytten är ett viktigt steg för att möta PWC:s framtida utvecklingsbehov, skriver PWC i ett pressmeddelande.

– Vi tror starkt på värdet av en hållbar och attraktiv fysisk arbetsplats där både medarbetare och kunder kan inspireras, mötas och arbeta effektivt. Det nya huvudkontoret är en utmärkt plats för detta. Det speglar dessutom PWC:s varumärke och kultur samt är en viktig symbol för vår fortsatta ambition att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Sofia Götmar-Blomstedt, vd för PWC Sverige.



Det nya kontoret, granne med Stockholm Centralstation, kommer att rymma cirka 1 400 arbetsplatser och är utrustat med den senaste infrastrukturen och smarta lösningar för att främja samarbete och kreativitet. Det attraktiva läget gör dessutom kontoret lättillgängligt för både medarbetare och kunder.

– PWC har haft sin hemvist i Bonnierhuset på Torsgatan i över 30 år och det var nu dags att utforska något nytt. Vi vill tacka Bonnier Fastigheter för ett mycket gott samarbete och för att ha varit en professionell och flexibel hyresvärd under alla dessa år, avslutar Sofia Götmar-Blomstedt.



Set Up och Setterwalls var rådgivare till hyresgästen.

