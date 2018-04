Hemfosa: Substans 118 kronor

Publicerad den 18 April 2018

tweet

Bolag Hemfosa redovisar ett något lägre förvaltningsresultat än motsvarande period förra året, vilket förklaras av en hög värdeförändring på delägda fastigheter förra året. Substansvärdet stiger till 118,87 kronor per aktie (100,89), en ökning med sex kronor sedan årsskiftet.

Bild: Hemfosa

Jens Engwall. Jens Engwall.

# Hyresintäkterna uppgick till 815 mkr (722) i kvartalet.



# Förvaltningsresultat exklusive resultatandel i delägda företag uppgick till 371 mkr (312) för kvartalet. Förvaltningsresultat inklusive resultatandel i delägda företag uppgick till 439 mkr (447) i kvartalet, motsvarande 2,61 kr per stamaktie (2,66). Föregående år påverkades förvaltningsresultatet av en hög värdeökning på delägda fastigheter, som redovisas inom resultatandel i joint ventures.



# Resultat efter skatt uppgick till 701 mkr (986) i kvartalet, motsvarande 4,19 kr per stamaktie före utspädning (6,02). Föregående år påverkades resultatet av en hög värdeökning på delägda fastigheter, som redovisas inom resultatandel i joint ventures.



# Intjäningsförmågan uppgår per 31 mars 2018 till 1 946 mkr.



Vd Jens Engwall:

- Hemfosa startade 2018 i högt tempo. Vi förvärvade samhällsfastigheter i Norge och utvecklade våra samarbeten med etablerade samhällsaktörer och våra övriga hyresgäster. Vi är extra stolta över att vi i mars blev långsiktiga helägare till de toppmoderna och fullt uthyrda hälso- och sjukvårdsfastigheter vid Gardermoen nära Oslo som nu står färdiga och där Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL) och ytterligare hyresgäster nu flyttar in. Därtill tog vi under kvartalet steg vidare i processen att utvärdera en delning av Hemfosa i två bolag.



- Hemfosa redovisar ett bra och stabilt förvaltningsresultat under årets första kvartal. En snöig och kall vinter ledde till något ökade fastighetskostnader samtidigt som vi ökade intjäningen med över 140 mkr genom ett växande fastighetsbestånd. Sammantaget tillträdde vi samhällsfastigheter till ett värde om cirka 2,7 mdkr under kvartalet.



- I slutet av mars blev Hemfosa helägare till de två sjukvårdsfastigheter i Gardermoens nya kompetenscentrum inom hälso- och sjukvård, som nyligen färdigställts. Det är ett nybyggnadsprojekt som vi 2015 började arbeta med i ett joint venture tillsammans med fastighetsutvecklaren Aspelin Ramm och som vi är både stolta och glada över att nu ha slutfört. Att projektera och driva nybyggnation av ett stort, modernt sjukhus är ett komplext uppdrag, det visste vi när vi gick in i projektet. Vi hade, tillsammans med vår partner Aspelin Ramm och hyresgästen, norska Landsforeningen for Hjerte og Lyngesyke (LHL), en genomtänkt idé och en tydlig strategi för utvecklingen av hela området. Det nya specialistsjukhuset stod klart på utsatt tid, enligt budget och utan anmärkningar.



- Som ägare och förvaltare av i huvudsak samhällsfastigheter känns det extra angeläget att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Därför är vi också stolta över att specialistsjukhuset, utöver att hålla en hög standard för verksamheten, är ett av Norges mest klimat- och energivänliga sjukhus. För den långsiktiga finansiering av sjukvårdsfastigheterna vid Gardermoen har Hemfosa tagit upp ett så kallat grönt lån från Swedbank om 1,5 mdkr, vilket är ett tydligt bevis på att investeringen motsvarar högt ställda hållbarhetskrav samtidigt som det ger konkurrenskraftiga villkor.



- Vi fortsätter att bygga ett nätverk av samarbeten inom samhällssektorn och att utveckla välfungerande lokaler för ett växande antal samhällsaktörer. En av dem är Emrahus, som vi under kvartalet förvärvade ytterligare två LSS-boenden från. Andra är Migrationsverket som nyligen flyttade in i nyrenoverade lokaler i Uppsala. Ytterligare projekt är planeringen av fastigheter för en skola i Järfälla och en statlig myndighet i Norge samt flera nära samarbeten med svenska kommuner. Och vi ser att behovet av nya funktionella samhällsfastigheter fortsätter att öka i många områden på våra marknader.



- I mars presenterade regeringen en lagrådsremiss med förslag om nya skatteregler som bland annat begränsar företagens rätt att göra skattemässiga avdrag för räntor. För Hemfosas del bedömer vi att förändringen inte har någon väsentlig påverkan. Ser man till branschen tror vi den nya reglerna kommer leda till något mindre skuldsatta bolag.



- Vi upplever att fastighetsmarknaden för närvarande är något avvaktande, sannolikt påverkad av den osäkerhet som finns inom bostadssektorn. Vi ser ändå intressanta möjligheter för Hemfosa både på förvärvssidan och vad gäller nybyggnadsprojekt i samarbete med fastighetsutvecklare och hyresgäster. Vi ser också fram emot att fortsätta processen med att utvärdera och planera för en delning av Hemfosa i två nya bolag. Vi är övertygade om att ett transaktionsinriktat bolag, redo att fånga bra fastighetsaffärer, och ett samhällsfokuserat fastighetsbolag med utvecklingspotential, som förutom fortsatta fastighetsaffärer också förstärks inom projektutveckling, passar mycket väl för den marknad vi ser framför oss.



- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Hemfosa Fastigheter AB på Branschguiden Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt skapar Hemfosa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Hemfosa äger fastigheter till ett värde om cirka 33,2 miljarder SEK, inklusive andel i joint ventures. Under 2015 utvecklades Hemfosa till en nordisk aktör med fastigheter i Sverige, Norge och Finland. Hemfosa är det enda börsnoterade bolaget med inriktning mot samhällsfastigheter, Hemfosas stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se. Läs mer om Hemfosa Fastigheter AB på Branschguiden

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF

Mer från Fastighetssverige

Detaljplan överklagad – jätteprojekt hotat Bygg/Arkitektur Det 40 000 kvadratmeter stora kontorsprojektet ligger på is i väntan på domstolsbeslut. ”Detaljplanen innebär påtaglig skada för riksintresset”.

Östersundshems vd anhållen – misstänks för grovt bedrägeri Juridik Östersundshems vd Daniel Kindberg är anhållen misstänkt för bland annat grovt bedrägeri och medhjälp till grovt bokföringsbrott.

Annons

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Stockholm

Artificiell intelligens — nu händer det! Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Stockholm När alltmer kopplas upp skapas otroligt mycket data – de som kan avläsa och dra nytta av datan tros bli morgondagens vinnare. På Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Stockholm visar IBM och Kone upp exempel från dagens artificiella intelligens i fastigheter. Digitalisering – även för de mindre f... Digitalisering = Att förenkla kundern...

Castellum: "Nu ser vi den fulla effekten" Bolag För Fastighetssverige berättar Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör för Castellum om vad som ligger bakom den starka första kvartalsrapporten där resultatet var bättre än vad analytikerna hade räknat med. Castellum: Starkt förvaltningsresultat

Hemfosa: Substans 118 kronor Bolag Hemfosa redovisar ett något lägre förvaltningsresultat än motsvarande period förra året, vilket förklaras av en hög värdeförändring på delägda fastigheter förra året. Substansvärdet stiger till 118,87 kronor per aktie (100,89), en ökning med sex kronor sedan årsskiftet.

Nya Hemfosa blir Nyfosa – tunga namn till styrelsen Bolag Hemfosas bolag med kommersiella fastigheter som man planerar att dela ut får namnet Nyfosa. En styrelse för det nybildade dotterbolaget är utsedd.

Så fick Riksbyggen en säljsuccé i Helsingborg Bostäder Hälften av bostadsrätterna i Riksbyggens projekt Brf Oceankajen har sålts innan byggstart. För Fastighetsverige berättar Ulrika Nyström, regionchef på Riksbyggens affärsområde Bostad Syd om vad som ligger bakom framgångarna i en vikande bostadsmarknad.

Reflex köper PS Arkitektur Bolag Reflex Arkitekter stärker sitt inredningserbjudande genom att förvärva PS Arkitektur. Tillsammans bildar de en ny inrednings- och designstudio som kompletterar Reflex Arkitekters erbjudande inom arkitektur. Siktet står inställt på att bli Sveriges främsta arkitektkontor inom arbetsplatser och kontorsfastigheter.

Regio köper i Göteborg Transaktioner Regio köper en kontorsfastighet i Långedrag, Göteborg, för 236,5 miljoner kronor.

Stort utvecklingsprojekt ska öka avkastning i baltisk fastighetsfond Bolag Baltic Horizon ska genom att föra samman Coca-Cola Plaza och Postimaja öka den totala uthyrningsbara ytan med en tredjedel och nå sju procent avkastning.

Ny partner på Magnusson Karriär Magnusson växer och förstärker med Helena Rönqvist som ny partner. Helena Rönqvist är specialiserad på immaterialrätt och marknadsrätt. Hon blir ny vd för Magnusson

Stenvalvet utvecklar för Fortifikationsverket i Eskilstuna Uthyrning Stenvalvet har tecknat ett nytt sexårsavtal med Fortifikationsverket i fastigheten Vägbrytaren 1 i Eskilstuna. Fortifikationsverket kommer att hyra cirka 3 000 kvadratmeter med plats för ungefär 170 medarbetare. Stenvalvet värvar från Genova Stenvalvet förstärker inom förvaltning

Castellum hyr ut i Borås Uthyrning Castellum har tecknat hyresavtal med Länsförsäkringar Larmcentral avseende en kontorslokal om 650 kvadratmeter på Katrinedalsgatan 22 i Borås. Castellum: Digitalt pilotprojekt blir... Castellum: Starkt förvaltningsresultat

Sernekes HR-chef lämnar för Aarsleff Karriär Den nyinrättade rollen som HR-chef på bygg- och anläggningsföretaget Aarsleff tillträds av Anna Glimdén. Hon tar samtidigt plats i ledningsgruppen.