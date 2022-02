Heimstaden tar stort kliv i Jönköping – köper för 1,7 miljarder kronor. Bild: Heimstaden

Heimstaden köper för 1,7 miljarder i Jönköping

Transaktioner Heimstadens dotterbolag, Heimstaden Bostad, stärker sin närvaro i Jönköping med 806 hyresrätter genom förvärvet av Vätterbygdens Byggnads AB (VBAB), till ett värde av cirka 1,7 miljarder kronor.

Portföljen består av 806 befintliga hyresrätter samt 21 planerade vindslägenheter varav nio är under produktion. Merparten av bostäderna är belägna i centrala Jönköping. Heimstaden gjorde sin första investering i Jönköping under fjolåret och kommer i och med detta förvärv betydligt stärka sin lokala position.



Med förvärvet övertar Heimstaden också fem medarbetare och siktar på att etablera en lokal förvaltningsorganisation. Effektiv service är en central del i bolagets erbjudande och förvaltning i egen regi är därför viktigt strategiskt sett.

– Vi är glada över att växa ytterligare i Jönköping. Fastigheterna är välskötta och bidrar till vår ambition om att växa i regionen. Med cirka 1 000 bostäder i Jönköping med omnejd har vi ett utmärkt läge att leverera omtänksamma boenden till våra kunder, säger Mattis Falkentoft, trasaktionschef på Heimstaden.



Jönköping är Sveriges tionde största kommun och har haft en stark befolkningstillväxt de senaste åren, något som förväntas fortsätta. Staden har goda förbindelser, med motorvägar direkt till Köpenhamn och Stockholm, och har ett av Sveriges främsta universitet med cirka 12 000 elever.

– Vi har under tre generationer drivit VBAB, ett familjeägt företag där vi med stort hjärta och engagemang för Vätterbygden förvärvat och förädlat bostäder. Med Heimstaden känner vi att vi har fått en köpare som kan föra det arvet vidare, med stor omtanke om hyresgästerna och som vill fortsätta utveckla boenden i centrala Jönköping. Familjeföretaget kommer även fortsättningsvis drivas vidare i VBAB: s moderbolag, Investment AB Myran, säger Johan Rosenquist, delägare till Investment AB Myran.



Affären i siffror

Fastighetsvärde: 1,7 miljarder SEK.

38 fastigheter (cirka 63,700 kvadratmeter)

806 bostäder (genomsnittlig yta 68 kvadratmeter)



Panreal har initierat affären och har agerat rådgivare till Heimstaden Bostad.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

