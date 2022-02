Patrick Gylling och Claes Magnus Åkesson. Bild: Sirius/JM

Gylling och Åkesson till Nyfosas styrelse

Bolag Mats Andersson och Jenny Wärmé lämnar Nyfosas styrelse. De föreslås ersättas av Patrick Gylling och Claes Magnus Åkesson.

Valberedningen föreslår att Johan Ericsson, Marie Bucht Toresäter, Lisa Dominguez Flodin, Jens Engwall och Per Lindblad omväljs som ledamöter i styrelsen för Nyfosa AB samt att Patrick Gylling och Claes Magnus Åkesson väljs som nya styrelseledamöter. Vidare föreslår valberedningen omval av Johan Ericsson som styrelseordförande. De nuvarande styrelseledamöterna Mats Andersson och Jenny Wärmé har informerat valberedningen att de avböjer omval och därmed kommer att frånträda sina uppdrag i samband med årsstämman.



Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod fortsatt uppgår till sju personer.



Patrick Gylling är född 1975 och är utbildad ekonomie magister vid Hanken, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, Finland. Patrick har lång erfarenhet av fastighetstransaktioner i Finland och är för närvarande styrelseordförande i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) samt vd och en av grundarna av fastighetsbolaget Sirius Capital Partners. Han och hans team i Sirius har sex år i rad utsetts till bästa finska fastighetsinvesteringsförvaltare av Euromoney. Tidigare erfarenhet inkluderar grundandet av fastighetsbolaget HGR Property Partners samt hållandet av nyckelpositioner i Sveafastigheter, Morgan Stanley och Advium Corporate Finance. Han är för närvarande även styrelseledamot i Livränteanstalten Hereditas Ltd.



Claes Magnus Åkesson är född 1959 och är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm samt gått Advanced Management Programme, INSEAD, i Frankrike. Claes Magnus har gedigen erfarenhet av den svenska fastighetsmarknaden från sin tidigare befattning som ekonomi- och finansdirektör samt ansvarig för Investor Relations hos JM AB (1998-2022). Tidigare erfarenhet inkluderar positioner som chefscontroller Asien, ekonomi- och finanschef Malaysia samt regioncontroller Asien i Ericsson-koncernen (1987-1998). Han är för närvarande även styrelseordförande i JM@Home AB och styrelseledamot i Concentric AB samt CM Åkesson AB.



Valberedningen i Nyfosa AB består av David Mindus, utsedd av AB Sagax (valberedningens ordförande), Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning, Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur fonder, Suzanne Sandler, utsedd av Handelsbanken Fonder och Johan Ericsson, styrelseordförande i Nyfosa AB.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

