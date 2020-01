Linda Kjällén. Bild: Gatun Arkitekter

Gatun rekryterar från SGBC

Bolag Gatun Arkitekter satsar nu på intern kompetens för att arbeta med hållbarhet invävd i processen och anställer Linda Kjällén från Sweden Green Building Council.

Som en av de första företagen att gå med i SGBC har Gatun Arkitekter länge arbetat nära de ekologiska framstegen. Samtidigt är det viktigt att skapa god arkitektur.

– Hållbart handlar om mer än materialval och cirkularitet, säger Ari Leinonen vd för Gatun Arkitekter. Vi måste också skapa byggnader som kan följa med tiden vilket ställer nya krav på innovation. Vi blir ännu bättre genom att ha den kompetensen hos oss och låta den genomsyra hela processen. Lindas expertis blir ett ordentligt steg i rätt riktning.



Linda Kjällén är civilingenjör i grunden och var med och byggde upp Sweden Green Building Council under nästan nio års tid. Från den unika positionen har hon kunnat följa utvecklingen för hållbart byggande i Sverige.

– När jag utexaminerades kände jag att det saknades något i min utbildning. Idag är frågan om hållbarhet inte ett separat spår utan något som vävs in i det centrala, där ligger Gatun i framkant.



Den nya satsningen riktas mot att höja hållbarhetsarbetet över tre områden. Först det interna arbetet som handlar om att optimera styrdokument och checklistor. Eftersom Gatun Arkitekter arbetar hela vägen från projektstadiet till färdigställande kommer Lindas kompetens också att kunna påverka praktiken under projekten. På så sätt blir det inte en fråga som fastnar i konceptskedet utan förverkligas i resultatet. Slutligen kommer hennes expertis finnas tillgänglig för externa aktörer och i olika typer av samarbeten.

– Det är spännande att få omsätta min kunskap i praktiken. Istället för att göra regler, ska jag nu implementera dem och kryssa mellan förordningar och perspektiv i verkliga projekt.



Linda Kjällén menar att det är av stor vikt att balansera ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Glöms en av dessa delar tappas alla. Idag har vi de markytor vi har och utmaningen är att utnyttja dem på ett flexibelt och långsiktigt sätt.

– Arkitekter har en viktig uppgift i denna utveckling. Det är det som känns så kul med Gatun, att man verkligen tar sitt ansvar, säger hon.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

