Nobelberget 200

Fler verksamheter flyttar in på Nobelberget i Sickla

Uthyrning De första boende har precis flyttat in på Nobelberget i Sickla och nu fylls bottenvåningarna i de nya bostadshusen med kommersiella verksamheter. Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med fyra nya aktörer med tillträde inom de närmsta månaderna.

Nobelberget i Sickla utvecklas till en dynamisk och levande plats med bostäder, kreativa verksamheter, park, förskola och nya mötesplatser. I det första bostadskvarteret fylls nu även bottenvåningarna med verksamheter.



Längs med Sicklastråket öppnar outdoorföretaget Marmot kontor med ett showroom för säsongsbetonade friluftskläder, klätterutrustning, tält, sovsäckar och ryggsäckar. Vägg i vägg öppnar den eko-inriktade barnmatsproducenten Alex&Phil sitt kontor. Både Marmot och Alex&Phil flyttar in under första kvartalet nästa år. I lokalerna ut mot Sickla industriväg har avtal tecknats med Jimmy´s Barbershop och frisörsalongen Studiotid. Jimmy's Barbershop har redan öppnat och Studiotid slår upp sina dörrar i mitten av januari.

– Vi är mycket glada att Nobelberget och det nya Sicklastråket, som binder samman Sickla med Hammarby sjöstad, fortsätter att fyllas med liv och rörelse. Vi ser fram emot att hälsa alla dessa verksamheter välkomna till Sickla. Det känns verkligen att det bubblar och att det är mycket på gång nu, precis som det ska vara i en stadsdel med en blandning av boende, arbetande, kultur, handel och service, säger Charlotta Gustafson, Head of Leasing på Atrium Ljungberg.



Sedan tidigare är det klart att kafferosteriet Black Honey Coffee Roasters öppnar i den industrihistoriska tegelbyggnaden Formalinfabriken på Nobelberget. Högre upp i huset sitter Konstjord, en community och coworking space för konstnärer och kreatörer, edtech-bolaget IST samt Sport Design Sweden. I den tidigare Panncentralen, med sin karaktäristiska skorsten, öppnar Jensen förskola efter årsskiftet och nyligen öppnade även Sickla Padel fyra utomhusbanor på berget.De nytecknade hyresavtalen är så kallade gröna hyresavtal - en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.

