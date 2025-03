Kvarter 1, fasadbild från Frösundaleden. Bild: Fabege

Fabege hyr ut 3 200 kvadratmeter till Atea i Haga Norra

Uthyrning Fabege och Atea har tecknat avtal om cirka 3 200 kvadratmeter i Ackordet 1, Arenastaden/Haga Norra. Avtalet löper på 10 år och med ett årligt hyresvärde om 13 miljoner kronor. Inflyttning planeras till april 2026.

Ackordet 1 färdigställdes under första kvartalet 2025 och omfattar ca 27 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Uthyrningsgraden i fastigheten uppgår till 71 procent i och med uthyrningen till Atea. Övriga kontorshyresgäster är JM, Coor, Randstad och SATS. Coor driver dessutom servicekonceptet i fastigheten med konferens- och restaurangverksamhet.



– Haga Norra och Arenastaden är med sin närhet till Stockholm city och stora utbud av service och events en attraktiv stadsdel. Nu återstår bara cirka 6 500 kvadratmeter kontorsyta innan fastigheten är fullt uthyrd. Målet är att det sker under året, säger Sofia Ranji, Uthyrningschef projekt på Fabege.



I området pågår utvecklingen av 288 lägenheter, en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och ägarlägenheter med färdigställande under 2025 och 2026. Fabege har även möjlighet att uppföra Kvarter 2 om 20 000 kvadratmeter kontor samt ytterligare 300 bostäder i Haga Norra.

