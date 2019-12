EQT-Ã¤gda Karo Pharma flyttar in i Klara Omega

Karo Pharma flyttar in i Klara Omega. Bild: JLL

EQT-ägda Karo Pharma flyttar in i Klara Omega

Uthyrning Börsnoterade Karo Pharma har tecknat hyresavtal om cirka 1 600 kvadratmeter i fastigheten Lagern 11 i centrala Stockholm. Företaget flyttar in i april 2020.

Annons

JLL fick nyligen i uppdrag av fastighetsägaren LO att arbeta med utvecklingen och uthyrningen av fastigheten som ligger i attraktivt läge vid Norra Bantorget, bara några minuters promenad från Stockholms Centralstation. Projekt "Klara Omega" är en storsatsning från LO:s sida. Lokaler om cirka 7 000 kvadratmeter ska totalrenoveras och omvandlas till moderna, ljusa och flexibla kontorsytor i åtta plan.

– Det är fantastiskt roligt att ha fått förtroendet att utveckla denna fina fastighet och att vi så snabbt fick in en hyresgäst som Karo Pharma. Nu arbetar vi vidare för att identifiera fler passande hyresgäster till fastigheten, säger Erik Skalin, Head of Agency på JLL.



Karo Pharma, som ägs av investmentbolaget EQT, flyttar in på plan 8 och halva plan 7. Företaget utvecklar och marknadsför produkter till apotek samt till sjuk- och hälsovårdssektorn.

– Vi som hyresvärd välkomnar Karo Pharma till Klara Omega och ser fram emot ett långsiktigt samarbete, säger Frank Henriksson, vd för Kungslagern Holding AB.

– Karo Pharma växer snabbt och flytten till större och mer flexibla lokaler i ett bra läge är därför nödvändig, inte minst när det gäller närheten till kommunikationer, säger Christoffer Lorenzen, vd för Karo Pharma.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen