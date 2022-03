Jessica Helldén och Kajsa Nydahl. Bild: Engelbrekt Utveckling

Engelbrekt Utveckling rekryterar två nya projektutvecklare

Karriär Engelbrekt Utveckling förstärker sitt team ytterligare med två projektutvecklare: Jessica Helldén och Kajsa Nydahl.

Jessica Helldén är utbildad samhällsplanerare och kulturgeograf med mastersexamen inom Sustainable Urban Planning and Design. Hon kommer senast från WSP Advisory där hon arbetat som konsult inom samhällsutveckling. Jessica kommer att arbeta med projektutveckling och driva Engelbrekts arbete med utveckling inom ramen för hållbarhetsfrågor.



Kajsa Nydahl kommer närmast från Trafikverket där hon arbetat som projektingenjör inom verksamhetsområdet investering. Hon har även tidigare arbetat på JM. Kajsa kommer att inneha en roll med inriktning på entreprenadjuridik och upphandling.



– Engelbrekt växer och tar in allt fler projekt inom både bostäder som samhällsfastigheter. Vi är väldigt glada att få välkomna Jessica och Kajsa till vårt team. Deras erfarenhet och kompentens passar väl in i vår fortsatta satsning på projektutveckling i Mälardalen, säger Mikaela Sundström, marknadsansvarig på Engelbrekt Utveckling.



Engelbrekt utvecklar i dagsläget samhällsfastigheter och bostäder där strävan efter att använda förnyelsebara material tillsammans med resurseffektiva lösningar bidrar till en hållbar stadsutveckling. Engelbrekt har cirka 520 bostäder under eller i planerad produktion, varav 200 bostäder med produktionsstart under 2022. Bolaget startades som en del av Möller och Partners koncernen för utvecklingsprojekt år 2016.

