Efter investering i Servistone – så vill Heitman utmana på den heta self storage-marknaden

Transaktioner Heitman kliver in i på den svenska self storage-marknaden genom att förvärva en majoritetsandel i Servistore. Efter affären berättar de hur man vill växla upp Servistore, hur man ska särskilja sig från konkurrenterna och hur man ser på framtiden för den svenska self storage-marknaden.

Ej ansluten till Fastighetssveriges Plustjänst? Skapa konto

annanstans. Du får tillgång till unikt nyhetsmaterial som inte går att läsa någonannanstans. Läs mer om fördelarna med ett konto på Fastighetssverige Plus. Logga in på ditt konto för att läsa artikeln.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se