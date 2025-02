Visionsbild för det kommande svenskt centrum för idrott och hälsa i Arlandastad. Bild: Arlandastad Group

Duon tar sig an 45 000 kvadratmeter

Bygg/Arkitektur Arlandastad Group har tecknat en avsiktsförklaring med fastighetsbolaget Arwidsro om att bilda ett gemensamt bolag för att utveckla ett svenskt centrum för idrott och hälsa i Arlandastad.

Det gemensamma bolaget ska initialt utveckla 25 000 kvadratmeter byggrätt, med möjlighet att utöka med ytterligare cirka 20 000 kvadratmeter. Affären kommer ske till ett underliggande byggrättsvärde om 4 500 kronor per kvadratmeter. Arwidsro och Arlandastad Group kommer äga hälften vardera av bolaget, och arbetet med att hitta hyresgäster som passar in i sammanhanget inleds omgående.



Arlandastad Group förvärvade marken 2021 och har sedan dess arbetat med att skapa en plats där idrott, hälsa och innovation kan växa. Den pågående detaljplaneprocessen går nu in i sin slutfas, och samarbetet med Arwidsro är ett viktigt steg i utvecklingen. När området i sin helhet är fullt utbyggt väntas det omfatta 150 000–200 000 kvadratmeter byggrätt med verksamheter, utbildning och service kopplat till idrott och hälsa. Det gemensamma bolaget kommer initialt att utveckla 25 000 kvadratmeter byggrätt för idrottsändamål.

– Nu händer det! Vi har länge haft ambitionen att skapa en plats för idrott i Arlandastad. I takt med att detaljplanearbetet närmar sig sitt slutskede är det rätt läge att ta nästa steg. Vi är glada över att inleda samarbetet med Arwidsro. Vi kan nyttja varandras kompetenser samtidigt som vi linjerar i vår ambition att bygga långsiktigt hållbara fastigheter, säger Dieter Sand, vd Arlandastad Group.



Läget är noga valt mellan Stockholm och Uppsala, nära E4 och Stockholm Arlanda Airport. Hit kan internationell, nationell och lokal idrott enkelt ta sig



Arwidsro Idrottsfastigheter är en nysatsning och ingår i Arwidsros samhällsfastighetssegment och syftar till att tillsammans med idrottsrörelsen och kommuner i Sverige skapa bättre förutsättningar för hälsa, integration och stärkt föreningsliv.

– Arlandastad är en spännande plats. Satsningen ligger helt i linje med vår strategi att fokusera på idrottsfastigheter samtidigt som vi ökar både förvärvs- och utvecklingstakten. Vi ser fram emot att tillsammans med Arlandastad Group förverkliga visionen för platsen, säger Peter Zonabend vd, Arwidsro.



Satsningen på ett svenskt idrottscentrum i Arlandastad är inte bara en viktig del av områdets utveckling, utan även en möjlighet att stärka folkhälsan i regionen. Utvecklingen av området kommer att ske med omsorg, där klimatpåverkan beräknas och beaktas i samtliga projekt.

– Det är glädjande att se den positiva utvecklingen i Arlandastad och Sigtuna kommun. En satsning som den här skapar nya möjligheter för hälsa och välmående. Idrott och föreningsliv spelar en avgörande roll för barn och ungdomars utveckling, och goda vanor tidigt i livet bidrar till bättre hälsa i vuxen ålder. Det här är ett projekt som stärker vår kommun på flera plan och vi gör det tillsammans, säger Mattias Askerson (M), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna Kommun.

