Täby centrum. Bild: Unibail-Rodamco-Westfield

Chiquelle öppnar i Täby centrum

Uthyrning E-handelsbaserade modeföretaget Chiquelle som öppnar sin andra fysiska butik inom Unibail-Rodamco-Westfield-koncernen. Efter att ha öppnat sin första fysiska butik i Westfield Mall of Scandinavia i november 2021 öppnar Chiquelle nu sin andra butik på 244 kvadratmeter i Täby centrum.

Bild: Unibail-Rodamco-Westfield

Linda Jensen. Bild: Unibail-Rodamco-Westfield

Chiquelles butik i Westfield Mall of Scandinavia. Linda Jensen. Chiquelles butik i Westfield Mall of Scandinavia.

Fysisk handel visar sig fortsatt stark när e-handelsbaserade varumärket Chiquelle öppnar sin andra fysiska butik inom loppet av ett år. Efter en lyckad första etablering i Westfield Mall of Scandinavia fortsätter nu aktören etablera butiker i fler URW-centrum. Redan i oktober öppnas varumärkets andra butik, den här gången i Täby centrum.

– Det ligger helt rätt i tiden att ett e-handelsbolag som Chiquelle väljer att etablera sig i Täby Centrum när vikten av fysisk närvaro visar sig fortsatt stark. Chiquelle är ett av de företag som ligger i framkant när det kommer till att hitta synergier mellan försäljningskanalerna, och vi ser fram emot att kunna erbjuda våra besökare denna typ av varumärke exklusivt inom den fysiska handeln, säger Linda Jensen centrumchef i Täby centrum.

– Under öppningen av vår första butik i Westfield Mall of Scandinavia hade vi över 500+ kunder som väntade timmar i kö för att komma in i butiken. Det var vår första permanenta butik någonsin och gick med stor framgång. Vi arbetar huvudsakligen online och vårt varumärke är känd för sin kvalité där, men vi vill nu vidga vår målgrupp och försäljning i en fysisk miljö för att attrahera fler kunder och ur varierande målgrupper, säger Pouya Boland, vd på Chiquelle.



Chiquelle öppnar sin nya butik på inomhustorget i Täby centrum i början av oktober 2022.

