C.F. Møller, som bland annat ligger bakom Malmö FF:s hemmaarena Eleda stadion, etablerar sig i Malmö. Bild: Torben Eskerod

C.F. Møller Architects etablerar sig i Malmö

Bolag C.F. Møller Architects stärker sin närvaro i Sverige med en associerad partner som är permanent belägen i Malmö.

Bild: Mew

Lone Bendorff, vd och partner på C.F. Møller. Bild: Mew

Ola Jonsson. Bild: Luxigon

C.F. Møller Arkitekter växer och etablerar ett kontor i Malmö under våren 2020. Arkitektkontoret har under senare år fått i uppdrag att rita Lunds framtida centralstation och står bakom The Point i Malmö-distriktet Hyllie, akut- och infektionskliniken i Malmö, samt den välbesökta Eleda-stadium, (tidigare Swedbank), som är hemmaarena för Malmö FF fotbollsklubb. För närvarande projekterar kontoret ett par flerbostadsprojekt i stadsdelarna Råbylund och Södra Brunnshög i Lund.

– Vår etablering i Malmö är en naturlig utveckling för oss eftersom vi har haft uppdrag i södra Sverige länge. Vi ser fram emot att vara närvarande i södra Sverige och vara en del av den dynamiska Öresundsregionen. Vårt nära samarbete med lokala partners och våra egna kontor i Köpenhamn, Stockholm, Aarhus, Aalborg, Oslo, London och Berlin, ger en internationell prägel som vi hoppas upplevs som värdefull, säger Ola Jonsson, associerad partner och arkitekt.



Ola Jonsson har varit på C.F. Møller i tio år. C.F Møller Architect i Stockholm ansvarar för ett antal projekt och flyttar nu tillbaka till Skåne, där han ursprungligen kommer från, för att leda utvecklingen av närvaron i Malmö.

– För oss representerar södra Sverige en viktig marknad och vi är väl medvetna om att lokal kunskap om regionen är viktig för både oss och våra partners. Därför har vi nu en associerad partner som är permanent belägen i Malmö. På lång sikt är målet att expandera med ett kontor och fler anställda när uppgifterna ökar, säger Lone Bendorff, vd och partner på C.F. Møller Architects.



C.F. Møller är medlem i det lokala hållbarhetsinitiativet LFM 30 och fokuserar på att dela sin kunskap om hållbar konstruktion med de andra medlemmarna i LFM 30 för att uppnå en klimatneutral byggsektor i Malmö år 2030.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

