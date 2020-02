Capman hyr ut 30 000 kvadratmeter till Polisen

Polisen tecknar avtal om att hyra 30 000 kvadratmeter i Eskilstuna. Bild: Capman

Uthyrning Capman har tecknat avtal om att hyr ut 30 000 kvadratmeter till Polisen i den nya polisstationen man utvecklar i Eskilstuna.

Capman köpte den 63 000 kvadratmeter stora fastigheten Vintergatan 19 i Eskilstuna i mars 2018. Under 2019 förlängde Assa Abloy sitt hyresavtal med tolv år och nu kommer Capman även att utveckla en ny polisstation som ska stå klar 2024.

– Vi är väldigt nöjda med att ingå ett långtidsavtal med Polismyndigheten och att utveckla nya faciliteter åt dem. Polismyndigheten har sökt efter en bra lösning för att möta sina framtida behov i Eskilstuna och Capman är mycket glada att kunde hjälpa dem med detta. Färdigställandet av detta är ett stort steg på vägen mot att förverkliga vår affärsplan för den här fastigheten, säger Per Tängerstad, partner på Capman Real Estate.



Wigge & Partners var rådgivare åt Capman i affären.

