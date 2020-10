Per Johansson. Bild: Brinova / Sebastian Sandström

Brinova bygger padelhall i Kristianstad

Uthyrning Brinova har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Padel of Sweden för en padelhall med fyra banor i fastighetsområdet Björkhem i Kristianstad, som till största delen består av offentliga kontor och vård.

Annons

Området Björkhem, där Brinova har 35 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, är beläget strax utanför Kristianstads citykärna i nära anslutning till Kristianstads centralsjukhus. Det har ett strategiskt läge vid infarten till Kristianstad nära väg E22. Området domineras av offentliga, kommunala samt regionala hyresgäster och präglas av verksamhet inom samhällsservice, vård samt friskvård. Förutom Kristianstad kommun och Region Skåne, har bland annat Trafikverket, Transportstyrelsen, Migrationsverket, Feelgood och Capio valt att lägga sin verksamhet här.



Per Johansson, vd, Brinova:

– Vi är glada över att kunna öka områdets attraktion med att även kunna erbjuda möjlighet till padelspel.



Pierre Skoog, vd Padel of Sweden:

– Vi på Padel of Sweden tycker det ska bli väldigt kul att etablera oss i härliga Kristianstad tillsammans med Brinova. Det kommer bli en högkvalitativ anläggning med WPT underlag från Unisport, toppkvalitet på banor och bra belysning samt genomtänkt akustik och trivsamma miljöer att vistas i. Vi kommer erbjuda en grym spelupplevelse och hoppas att alla kommer trivas hos oss.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen