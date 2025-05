Bild: KOMUnews/flickr

Bravida i blåsväder – polisanmäls på nytt

Juridik Örnsköldsviks kommun har 19 maj meddelat Bravida att man häver befintliga avtal och lämnar in en polisanmälan. Detta är andra gången på ett år som en myndighet bryter med bolaget.

I april förra året hävde och polisanmälde Region Skåne Bravida då de gjort en extern granskning av fakturor för arbete inom byggentreprenad och fastighetsdrift. Granskningen visade att Bravida Sverige AB hade överfakturerat.



Örnsköldsviks kommun har nu i granskningar av Bravidas fakturor till Örnsköldsviks kommun, samt de kommunala bolagen Övikshem, Miva och Övik Energi har kommunen funnit felaktiga överdebiteringar till ett värde av 8,9 miljoner kronor skriver kommunen i ett pressmeddelande. De polisanmäler nu Bravida och avslutar med omedelbar verkan samtliga avtal med företaget.



Granskningen har genomförts av revisionsföretaget Decimalen AB, ett företag som specialiserat sig på uppföljning av leverantörer och avtal. Granskningen har hittills omfattat omkring 500 fakturor från Bravida AB till kommunkoncernen. Avvikelserna är återkommande och gäller exempelvis felaktigheter kring timpenning, kostnader för material, reskostnader och liknande.



Utifrån omfattningen av de upptäckta felaktigheterna häver kommunen, med omedelbar verkan, samtliga avtal med Bravida AB. En polisanmälan har lämnats under måndag förmiddag och de uppger vidare att de också kontaktade Bravida centralt och lokalt under förmiddagen för att informera om polisanmälan.

– Som kommun och offentlig aktör har vi ett stort ansvar att agera när vi ser tecken på felaktig fakturering, säger kommundirektör Magnus Haglund. Skattebetalarnas pengar ska gå till verksamhet, inte överdebitering. Vi har ett tydligt uppdrag att förvalta offentliga medel ansvarsfullt.



Att avtalen hävs med omedelbar verkan kommer att få konsekvenser för pågående byggnationer och reparationer i kommunen där Bravida AB har arbetat. Samtliga av dessa beräknas försenas med några veckor. Nu går kommunen vidare till de leverantörer som i upphandlingen rankades 2:a och planerar nya lösningar i pågående och kommande arbeten.



I ett eget pressmeddelande så bestrider Bravida anklagelserna och skriver att de sedan i höstas medverkat och i full transparens tillhandahållit underlag för en utredning avseende avtalsefterlevnad som Örnsköldsviks kommun genomfört. Ett möte mellan parterna var inbokat den 5 juni där Örnsköldsviks kommun skulle presentera slutsatser av sin utredning och eventuella åtgärder.

– Vi ser mycket allvarligt på anklagelserna som har riktats mot Bravida och kommer givetvis att utreda och bemöta dessa. Jag vill dock betona att jag finner det högst anmärkningsvärt att en svensk myndighet agerar på detta sätt. Det är oförklarligt varför kommunen lämnar in en polisanmälan, häver avtal och publicerar pressmeddelande utan förvarning och utan möjlighet för Bravida att kommentera den externa granskningen som de låtit genomföra. Det är ett beteende som inte anstår professionella parter i ett avtalsförhållande, kommenterar Liselotte Stray, kommunikationschef på Bravida.



Bravida välkomnar en fortsatt granskning och kommer agera kraftfullt om skäl föreligger skriver de.

