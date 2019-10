Jacob Torell, Next Step, Magnus Andersson BRA Bygg, Magnus Riemer, BRA Bygg, Joakim Garfvé, Next Step. Bild: BRA Bygg

BRA Bygg går in som hälftenägare i Wendelstrand

Transaktioner BRA Bygg blir hälftenägare i Wendelstrand tillsammans med Next Step.

Wendelstrand i Mölnlycke är ett nyskapande projekt där ett uttjänt stenbrott förvandlas till cirka 800 bostäder i en naturskön miljö vid Landvettersjön. Med den nya ägarkonstellationen tar området nu ett stort steg mot genomförande. Detaljplanen för området är i sitt slutskede och beräknas vara klar under början av 2020, med förväntad byggstart under andra kvartalet 2020.



Next Step och BRA Bygg är två entreprenörs- och ägardrivna bolag som förutom att de känner varandra väl förenas i en innovativ affärskultur med ett involverande arbetssätt.



– Vi har ett högt förtroende för varandra och våra bolag har en likartad DNA. Vi är därför oerhört glada att vi går samman i projektet med den gemensamma drivkraften att ta Sveriges träbyggnation till nya nivåer, säger Joakim Garfvé, grundare och fastighetschef på Next Step.



– Vi tror starkt på fördjupningen av vårt samarbete, och på att träbyggnation är det bästa sättet att nå våra viktiga klimatmål, säger Magnus Riemer på BRA Bygg, som byggt merparten av Next Steps projekt genom åren.



Projektet skapas i samarbete med topprankade norska arkitektbyrån Snøhetta – som också ritar områdets landmärke, Lakehouse, som består av restaurang, coworking-kontor och gym.



BRA Bygg köper 50 procent av aktierna av Nilum AB. Next Step äger fortsatt övriga 50 procent.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen