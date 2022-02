Peter Wallin, vd för Bonava. Bild: Karl Nordlund

Bonava förvärvar totalt 550 byggrätter i Leipzig och Berlin

Transaktioner Bonava har tecknat avtal med Reinbau GmbH och Baywobau Baubetreuung GmbH om förvärv av 300 byggrätter i Leipzig i den tyska delstaten Sachsen. Bonava har också tecknat avtal med Pöttinger Wildau GmbH & Co. Dev. I KG om förvärv av 250 byggrätter i Wildau, strax söder om Berlin.

Investeringarna omfattar både konsument- och hyresrättsprojekt och uppgår till 32,5 MEUR. I Leipzig är affären del av ett samarbete med Reinbau GmbH kring utvecklingen av projekt i Portitz och kan också möjliggöra framtida investeringar i Leipzig-regionen. Den första produktionsstarten i projektet i Leipzig planeras till det andra halvåret 2022, och i Berlin till det andra halvåret i 2023.

– Markförvärven stärker Bonavas position på vår största marknad Tyskland. Här finns en god underliggande efterfrågan och ett behov av cirka 400 000 nya bostäder årligen, vilket skapar goda förutsättningar för oss att växa. Leipzig är ett av de viktigaste och mest etablerade näringslivscentrumen i Tyskland och i Berlin är Bonava en väletablerad aktör. Den positiva utvecklingen i dessa regioner har lett till en ökad efterfrågan på bostäder, i synnerhet enfamiljshus och hyresrätter. Det är därför glädjande att Bonava får möjlighet att möta denna efterfrågan, utöka vår bostadsutveckling och säkra produktionsvolym för en lång tid framöver, säger Peter Wallin, vd och koncernchef, Bonava.



Den förvärvade marken i nordöstra Leipzig, är belägen cirka 8 kilometer från stadens centrum. I det nya bostadsområdet planerar Bonava att uppföra cirka 150 enfamiljshus och 150 ägandelägenheter och hyresrättslägenheter. Flerbostadshusen innefattar även kommersiella lokaler. Hela grannskapet beräknas vara färdigställt under 2028.



Den förvärvade marken i södra Berlin är belägen i Wildau, cirka 6 kilometer från Berlins centrum och i samma region som biltillverkaren Teslas nya fabrik. I det nya bostadsområdet ska Bonava uppföra åtta flerfamiljshus där drygt hälften av bostäderna kommer att vara hyresbostäder och knappt hälften kommer att säljas till konsument. De boende i grannskapet får närhet till goda kommunikationer, service och skolor, samt ett stort utbud av såväl kultur- som fritidsaktiviteter. Grannskapet beräknas vara färdigställt under 2025.

– Tillsammans med Dresden och Halle utgör Leipzig ett starkt ekonomiskt hjärta i förbundslandet Sachsen och har haft en positiv utveckling sedan den tyska återföreningen 1990. Det är därför mycket glädjande att vi kan planera för ett nytt större projekt i regionen. Wildau, strax söder om Berlin, är, tack vare utmärkta transportförbindelser, redan en populär plats att bo på och intresset för området kommer att tillta kommande år. Vi ser fram emot att utveckla dessa två projekt till lyckliga grannskap Sabine Helterhoff, affärsenhetschef, Bonava Tyskland.



Tyskland är Bonavas största marknad och stod 2021 för 47 procent av nettoomsättningen. Bonava finns i åtta regioner som omfattar tio av Tysklands tolv största städer. Som tidigare kommunicerats har bolagets affärsenheter delats in i olika faser, där affärsenheten Tyskland befinner sig i den tredje fasen där fokus är att växa affären. För de affärsenheter som befinner sig i denna fas är repetitiva produktionsprocesser och byggsystem väldefinierade och etablerade. Genom optimering av investeringar i byggrätter, utifrån risk och avkastning i kombination med att utvärdera och introducera nya affärsmodeller för att möta kundbehov och tillvarata tillväxtmöjligheter, säkerställs en stabil, lönsam och växande affär över tid.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

